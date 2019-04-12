Mynet Trend

Zekanızı açığa vuran 9 vücut parçası!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Hepimiz klişe olarak gözlük takan insanların zeki olduğunu duyduk. Edinburgh Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, bunun doğruluk payı olabilir. Bilime göre, bir insanın vücut özelliklerinden yola çıkarak 'akıllı' olduğunu gösteren birçok yol var. İşte bilimin insanlarda yüksek beyin gücünün kesin bir işareti olabileceğini öne sürdüğü bazı vücut kısımları...

Zekanızı açığa vuran 9 vücut parçası!

UZUN OLMAK

1

Uzun boylu insanlar genellikle kısa insanlardan daha akıllıdır. Bir teoriye göre, uzun boylu olmak insanlara statü kazandırmaya yardımcı oluyor, bu yüzden tarihsel olarak daha uzun boylu insanların bilgiye daha fazla erişebilmelerini sağlayacak liderlik için daha fazla fırsatı vardı. Uzun boylu insanlar daha iyi işlere sahip olma eğiliminde olduğu iddia ediliyor.

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ OLMAK

2

Bir araştırmaya göre, daha büyük memeli kadınlar daha yüksek zekaya sahip olma eğilimindedir. Sadece daha büyük memeli kadınlar değil, aynı zamanda orta memeli kadınların da küçük memeli kadınlardan daha akıllı oldukları görülmüştür. Bu da bir klişe olarak kabul edilebilir.

MAVİ GÖZLER

3

Mavi gözler yüksek bir zekayı sergileyebilir. Stephen Hawking ve Marie Curie gibi birçok ünlü mavi gözlere sahip. Kahverengi gözlerden daha az pigmente sahip olan ışık mavi gözlerde kahverengi gözlerden daha fazla nüfuz eder. Ancak, bu aynı zamanda gözlerin ışığa karşı daha hassas olmalarına da neden olabilir.

BÜYÜK KAFA

4

Beynin büyüklüğünün zekaya ne kadar katkıda bulunduğu tartışmalı olsa da, büyük bir kafaya sahip olmak sizi daha akıllı hale getirebilir, ancak düşündüğünüz nedenlerden ötürü değil. Beyin içindeki düşük nöron yoğunluğu, beyninizin verimli çalışmasına yardımcı olabilir.

GENİŞ BİR ALIN

5

Çince yüz okuma uygulamasına göre, geniş bir alına sahip olmak zeka ve beceri işaretidir. Genel olarak, görevleri daha önce bitirebileceklerine inanılıyor.

İNCE, GÜLÜMSEYEN DUDAKLAR

6

Erkekler kadınlar gibi ruj kullanmasa da bilim insanları ince, gülümseyen dudakların bir erkeğin daha zeki görünmesine yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Üzgün dudaklar, erkeklerin zekâdan daha az olduklarının bir işareti olarak kabul ediliyor.

VÜCUT KILI

7

Daha kalın vücut kıllarına sahip erkeklerde daha yüksek IQ değerleri bulundu. Amerikan tıp öğrencilerini içeren bir araştırma, ülkedeki erkek stajyer doktorların yaklaşık yarısının oldukça kıllı olduğunu iddia ediyor.

SOLAK OLMAK

8

İnsanlarda beynin sol lobu, bilgiyi mantıklı ve lineer olarak işleyen, matematiksel bölüm. Sağ lob ise hayal gücü, müzik, sanat, renk, bütünü algılayabilme, yaratıcılık gibi konularda baskın. Bir başka deyişle, sağ lob artistik tarafı oluşturmakta. Solaklar, beyinlerinin sağ lobunu daha yoğun kullanıyorlar. Bu nedenle solakların zekası bilim dünyasında da kabul görüyor.

GENİŞ KALÇA İNCE BEL

9

Kum saati figürü olan kadınların yapılan bir çalışmada zayıf olan kadınlara göre daha akıllı oldukları tespit edilmiş. Bunun, daha fazla enerji veren ve hatta hamile kadınların bebeklerinin nöral gelişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan daha yüksek seviyelerde omega 3 yağ asitleri içerdiklerine inanılıyordu. Kaynak


Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdiEzilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
13 ton ele geçirildi! Canlı canlı pullarını yüzdüler13 ton ele geçirildi! Canlı canlı pullarını yüzdüler
Kendi tutuklandı geriye kedisi kaldı!Kendi tutuklandı geriye kedisi kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zekanızı açığa vuran 9 vücut parçası ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı!

İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı!

İlçe diken üstünde! Milyonlarca arı öldü

İlçe diken üstünde! Milyonlarca arı öldü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlercesi ölmüştü! Oltu Çayı'nda yine aynısını yaptılar

Oltu Çayı'nda yine aynısını yaptılar!

Görüntüler ele verdi! En yakın arkadaşıyla karısını yakaladı

Görüntüler ele verdi! En yakın arkadaşıyla karısını yakaladı

13 ton ele geçirildi! Canlı canlı pullarını yüzdüler

13 ton ele geçirildi! Canlı canlı pullarını yüzdüler

Kendi tutuklandı geriye kedisi kaldı!

Kendi tutuklandı geriye kedisi kaldı!

Devesi ile Petshopa giren adam sosyal medyada olay oldu

Deve ile petshopa giren adam

Yolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada

Hafriyat kamyonu makas attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.