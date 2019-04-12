Zekanızı açığa vuran 9 vücut parçası!

UZUN OLMAK

Uzun boylu insanlar genellikle kısa insanlardan daha akıllıdır. Bir teoriye göre, uzun boylu olmak insanlara statü kazandırmaya yardımcı oluyor, bu yüzden tarihsel olarak daha uzun boylu insanların bilgiye daha fazla erişebilmelerini sağlayacak liderlik için daha fazla fırsatı vardı. Uzun boylu insanlar daha iyi işlere sahip olma eğiliminde olduğu iddia ediliyor.

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ OLMAK

Bir araştırmaya göre, daha büyük memeli kadınlar daha yüksek zekaya sahip olma eğilimindedir. Sadece daha büyük memeli kadınlar değil, aynı zamanda orta memeli kadınların da küçük memeli kadınlardan daha akıllı oldukları görülmüştür. Bu da bir klişe olarak kabul edilebilir.

MAVİ GÖZLER

Mavi gözler yüksek bir zekayı sergileyebilir. Stephen Hawking ve Marie Curie gibi birçok ünlü mavi gözlere sahip. Kahverengi gözlerden daha az pigmente sahip olan ışık mavi gözlerde kahverengi gözlerden daha fazla nüfuz eder. Ancak, bu aynı zamanda gözlerin ışığa karşı daha hassas olmalarına da neden olabilir.

BÜYÜK KAFA