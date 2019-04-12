Zekanızı açığa vuran 9 vücut parçası!

UZUN OLMAK
Uzun boylu insanlar genellikle kısa insanlardan daha akıllıdır. Bir teoriye göre, uzun boylu olmak insanlara statü kazandırmaya yardımcı oluyor, bu yüzden tarihsel olarak daha uzun boylu insanların bilgiye daha fazla erişebilmelerini sağlayacak liderlik için daha fazla fırsatı vardı. Uzun boylu insanlar daha iyi işlere sahip olma eğiliminde olduğu iddia ediliyor.
BÜYÜK GÖĞÜSLÜ OLMAK
Bir araştırmaya göre, daha büyük memeli kadınlar daha yüksek zekaya sahip olma eğilimindedir. Sadece daha büyük memeli kadınlar değil, aynı zamanda orta memeli kadınların da küçük memeli kadınlardan daha akıllı oldukları görülmüştür. Bu da bir klişe olarak kabul edilebilir.
MAVİ GÖZLER
Mavi gözler yüksek bir zekayı sergileyebilir. Stephen Hawking ve Marie Curie gibi birçok ünlü mavi gözlere sahip. Kahverengi gözlerden daha az pigmente sahip olan ışık mavi gözlerde kahverengi gözlerden daha fazla nüfuz eder. Ancak, bu aynı zamanda gözlerin ışığa karşı daha hassas olmalarına da neden olabilir.
BÜYÜK KAFA
Beynin büyüklüğünün zekaya ne kadar katkıda bulunduğu tartışmalı olsa da, büyük bir kafaya sahip olmak sizi daha akıllı hale getirebilir, ancak düşündüğünüz nedenlerden ötürü değil. Beyin içindeki düşük nöron yoğunluğu, beyninizin verimli çalışmasına yardımcı olabilir.
GENİŞ BİR ALIN
Çince yüz okuma uygulamasına göre, geniş bir alına sahip olmak zeka ve beceri işaretidir. Genel olarak, görevleri daha önce bitirebileceklerine inanılıyor.
İNCE, GÜLÜMSEYEN DUDAKLAR
Erkekler kadınlar gibi ruj kullanmasa da bilim insanları ince, gülümseyen dudakların bir erkeğin daha zeki görünmesine yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Üzgün dudaklar, erkeklerin zekâdan daha az olduklarının bir işareti olarak kabul ediliyor.
VÜCUT KILI
Daha kalın vücut kıllarına sahip erkeklerde daha yüksek IQ değerleri bulundu. Amerikan tıp öğrencilerini içeren bir araştırma, ülkedeki erkek stajyer doktorların yaklaşık yarısının oldukça kıllı olduğunu iddia ediyor.
SOLAK OLMAK
İnsanlarda beynin sol lobu, bilgiyi mantıklı ve lineer olarak işleyen, matematiksel bölüm. Sağ lob ise hayal gücü, müzik, sanat, renk, bütünü algılayabilme, yaratıcılık gibi konularda baskın. Bir başka deyişle, sağ lob artistik tarafı oluşturmakta. Solaklar, beyinlerinin sağ lobunu daha yoğun kullanıyorlar. Bu nedenle solakların zekası bilim dünyasında da kabul görüyor.
GENİŞ KALÇA İNCE BEL
Kum saati figürü olan kadınların yapılan bir çalışmada zayıf olan kadınlara göre daha akıllı oldukları tespit edilmiş. Bunun, daha fazla enerji veren ve hatta hamile kadınların bebeklerinin nöral gelişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan daha yüksek seviyelerde omega 3 yağ asitleri içerdiklerine inanılıyordu. Kaynak
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