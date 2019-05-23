Peki, daha zeki olmak için ihtiyacımız olan şeyler neler? İşte zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo...

Nasıl daha zeki olunur?

1. ÇEVRİMİÇİ ZAMANLARINIZI DAHA AKILLICA KULLANIN Verilen her çevrimiçi mola, sosyal ağları kontrol etmek ve sevimli hayvan resimlerine bakmaktan ibaret değil.

Çevrimiçi molalarınızda ilgi çekici TED konuşmaları, online kurslar ya da öğrenmekte olduğunuz dille ilgili kelime ezberleme uygulamalarına yönelebilirsiniz.

2. ÖĞRENDİKLERİNİZİ YAZIN Her gün bir kaç dakikanızı ayırarak o gün öğrendiklerinizi yazın. Yazılarınızın çok güzel ya da uzun olmasına gerek yok. Uzmanlara göre; kişinin her gün öğrendiklerini yazması beyin gücünü artıran faktörlerden biri...

3. KENDİNİZE 'YAPILDI' LİSTESİ YAPIN Zekanın büyük bir kısmı güven ve mutluluktan geçer. Bu yüzden hem yapmakta olduğunuz şeyleri hem de daha önce başarmış olduğunuz şeyleri listelemeyi deneyin.

4. TAHTA OYUNLARINA YÖNELİN Masa üstü oyunları ve bulmacalar çok da eğlenceli değildir ancak beyninizi geliştirmek için harika bir yoldur. Scrabble, satranç gibi tahta oyunlarına yönelebilirsiniz.

5. AKILLI ARKADAŞLAR EDİNİN Sizden daha zeki olan insanlarla daha sık vakit geçirin. Bu, öğrenmenin en hızlı yollarından biridir. Yazılım mühendisi Manas J. Saloi, "Kendinizi daha akıllı insanlarla kuşatın. Teknoloji uzmanları ile elimden geldiğince fazla zaman geçirmeye çalışıyorum. Asla ortalama bir kodlayıcı olduğumu kabul etmekle ilgili bir sorunum olmadı, henüz öğreneceğim çok şey var. Her zaman mütevazı ve öğrenmeye istekliyim" dedi.

6. ÇOK OKUYUN Okumak da beyni geliştiren faktörlerden biridir. Bol bol okuyun.

7. BAŞKALARINA AÇIKLAMALAR YAPIN Nobel Fizik ödüllü Albert Einstein, “Basitçe açıklayamazsanız, yeterince iyi anlamazsınız” dedi.

Öğrendiğiniz bilgileri başkalarına öğretmeye çalışarak, öğrendiklerinizin belleğinize gerçekten oturduğundan emin olun. Yani öğrendiklerinizi başkalarına açıklayabildiğinizden emin olun.

8. RASTGELE YENİ ŞEYLER YAPIN Yeni şeyler deneyin. Daha sonra deneyimlerinizle nasıl başa çıktığınızı görün. Hemen yararlı veya üretken görünmese bile yeni şeyler deneyebilirsiniz. Küçük seyahatler, kurslar, vb...

9. YENİ BİR DİL ÖĞRENİN Öğrenmeye çalıştığınız dili hemen kullanmanıza ve akıcı bir şekilde konuşmanıza ya da yabancı bir ülkeye gitmenize gerek yok. Dil öğreten pek çok ücretsiz site ve video siteleri var.