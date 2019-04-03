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Zekat Vakfından Kolombiya'daki Venezuelalılara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:05 | Son Güncelleme

Zekat Vakfından Kolombiya'daki Venezuelalılara yardım

Amerika Zekat Vakfı, ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle Kolombiya'ya sığınan Venezuelalılar için acil insani yardım malzemeleri gönderdi.

Zekat Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıf, Kolombiya'nın Cucuta kentindeki Venezuelalılara acil ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım paketleri ulaştırdı.

Vakfın gönderdiği yardımlar, yerel ortakların da desteğiyle Cucuta'daki St. Peter the Apostle Katolik Kilisesi'nde kurulan merkezden dağıtılacak.

Kolombiya'da kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle söz konusu yardım malzemeleri arasında binlerce battaniye, bebek bezi, havlu, kıyafet ve benzeri malzemeler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Başkanı Halil Mutlu, "Kolombiya, bu kadar büyük bir mülteci krizini kaldırabilecek altyapıya sahip değil. İnsani misyonumuzun bir parçası olarak bu zor zamanlarda insanlara destek olmayı ve acılarını hafifletmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Venezuela yardım

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