HABER

Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), zekat yardımlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDH) için kullanılmasına yönelik projeler geliştiriyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), zekat yardımlarını kullanarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDH) katkı sağlamak için projeler geliştiriyor.

UNDP'nin internet sitesinde yayımlanan yazıda, zekat yardımlarının SDH projelerinde değerlendirilebilmesi için İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve yerel zekat toplama kuruluşlarıyla yapılan projeler hakkında bilgiler yer aldı.

İslam'da tüm Müslümanların servetlerinin 40'da 1'ini ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara dağıtmasının kural olduğunun hatırlatıldığı yazıda, zekat müessesinin SDH hedefleriyle paralel amaçlara hizmet ettiği belirtildi.

Açlığın, yoksulluğun ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması, çevrenin korunması ile barışın teşvik edilmesinin İslam dininin temelinde olduğunun ifade edildiği yazıda, zekatın bunun en önemli araçlarından biri olduğu vurgulandı.

- 1 trilyon dolarlık bir havuz

Zekat yardımlarının dünya çapında 200 milyon ile 1 trilyon dolar arasında olduğunun tahmin edildiğine değinilen yazıda, SDH projelerinde görülen 2,5 trilyon dolarlık fon açığının bir kısmının aynı türden amaçlar için toplanan zekat yardımlarıyla telafi edilebileceğine dikkat çekildi.

- Endonezya'da zekat gelirleriyle yenilenebilir enerji projeleri

UNDP, bu konuda Endonezya'nın ulusal zekat toplama kurumu BAZNAS ile gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji projelerini örnek gösterdi.

İki kurum arasındaki iş birliği sayesinde bu yıl Endonezya'nın uzak kırsal bölgelerinde inşa edilen 4 mikro hidro-elektrik santraliyle elektrikten yoksun 4 bin 500 kişiye elektrik sağlandığı belirtildi.

Projelerin finansmanı zekat gelirlerinden sağlanırken, teknik boyutu BM uzmanlarınca yürütüldü.

Böylesi projelerin zekat kaynaklarının bireylerin ve toplulukların üretken kapasitelerini geliştirilmesini sağlayarak ayni yardımlardan daha müspet bir katkı sağladığına işaret edildi.

Zekat kaynaklarının kalkınma projelerine aktarılması için başka ülkelerde yeni projeler yürütülmesi çağrısı yapıldı.

PARTNERÇıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...Çıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...
İkinci büyük anıt mezar Süleyman Demirel'e İkinci büyük anıt mezar Süleyman Demirel'e
Bağcılar'da Mobil Okul Timleri denetim yaptıBağcılar'da Mobil Okul Timleri denetim yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İslam Kalkınma Bankası (İKB) Zekat

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İlginizi Çekebilir

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İstanbul'da hafriyat kamyonun damperi alt geçide çarptı

İstanbul'da hafriyat kamyonun damperi alt geçide çarptı

Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ davasında ceza yağdı

Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ davasında ceza yağdı

İkinci büyük anıt mezar Süleyman Demirel'e

İkinci büyük anıt mezar Süleyman Demirel'e

Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!

Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!

Havadan, karadan, denizden! İstanbul'da polis kuş uçurtmuyor

Havadan, karadan, denizden! İstanbul'da polis kuş uçurtmuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.