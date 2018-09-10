Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), zekat yardımlarını kullanarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDH) katkı sağlamak için projeler geliştiriyor.

UNDP'nin internet sitesinde yayımlanan yazıda, zekat yardımlarının SDH projelerinde değerlendirilebilmesi için İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve yerel zekat toplama kuruluşlarıyla yapılan projeler hakkında bilgiler yer aldı.

İslam'da tüm Müslümanların servetlerinin 40'da 1'ini ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara dağıtmasının kural olduğunun hatırlatıldığı yazıda, zekat müessesinin SDH hedefleriyle paralel amaçlara hizmet ettiği belirtildi.

Açlığın, yoksulluğun ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması, çevrenin korunması ile barışın teşvik edilmesinin İslam dininin temelinde olduğunun ifade edildiği yazıda, zekatın bunun en önemli araçlarından biri olduğu vurgulandı.

- 1 trilyon dolarlık bir havuz

Zekat yardımlarının dünya çapında 200 milyon ile 1 trilyon dolar arasında olduğunun tahmin edildiğine değinilen yazıda, SDH projelerinde görülen 2,5 trilyon dolarlık fon açığının bir kısmının aynı türden amaçlar için toplanan zekat yardımlarıyla telafi edilebileceğine dikkat çekildi.