Zekayı yükseltir, tansiyonu düşürür, vitamin ve mineral dolu... Sperm tüketmenin inanılmaz faydaları

Cinsellikle ilgili her geçen gün yeni bir bilgi daha ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre; sperm yemenin insan vücuduna sağladığı birçok fayda bulunuyor.

2017'de Archives of Sexual Behavior tarafından yapılan bir araştırmada yer alan 1850 kadının %70'i erkek partnerlerinin spermini tüketmekten hoşlandığını belirtti. Onedio’nun haberine göre; Uzmanlar spermi yutmak yerine tükürenlere seslenerek, aslında bunun sizler için iyi bir şey olabileceğini söylüyor.

Peki, yapılan bu araştırmalara göre sperm tüketmenin vücuda sağladığı faydalar neler?

ANTİDEPRESAN ETKİSİ YARATABİLİR

Spermin içeriğindeki oksitosin ve projesteron, ruh haline iyi gelmekle bilinir. Spermde ayrıca endorfin, estron, prolaktin, tirotropin salgılatıcı hormon ve serotonin de bulunur.

2002 yılında Archives of Sexual Behaviour tarafından yapılan bir araştırmada düzenli olarak sperm tüketen kadınların daha az depresif olmaya meyilli olduğu görüldü. Ancak bu bağlantının başka birçok sebebi de olabilir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

Sperm, uyku döngüsünü düzenleyen bir hormon olan melatonin bakımından zengindir ve tükettiğinizde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bu, insanların sperm yemenin ardından niçin yorgun hissettiklerini de açıklar.

VİTAMİN VE MİNERAL İÇERİR

Bir çay kaşığı spermde 200'ü aşkın protein bulunur. C vitamini, kalsiyum, klor, sitrik asit, fruktoz, laktik asit, magnezyum, nitrojen, fosfor, potasyum, sodyum, B12 vitamini ve çinko gibi bir sürü mineral ve vitamin de içerir.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Dergisi tarafından 2003 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, partnerlerinin spermini düzenli olarak yutan kadınlarda tansiyon riskinin az olduğu ve gebeliğin ikinci yarısında gelişebilen hipertansiyon ve proteinüri ile kendisini gösteren bir rahatsızlık olan preeklampsi riskini azalttığı belirtildi.

ZEKAYI YÜKSELTEBİLİR

Dünyanın en büyük, en eski ve en çok bilinen yüksek IQ topluluğu olan Mensa, sperm tüketmenin sizi daha zeki yapabileceğini söylüyor. 2015 yılında yaptıkları bir çalışmada, kadın deneğin 13 ay boyunca düzenli sperm tüketiminin ardından IQ'sunun 154'ten 220'ye çıktığı gözlemlendi.

ALEJİ RİSKİNİ GÖZARDI ETMEYİN

Sperm yutma kararını vermeden önce, alerjik olup olmadığınızı öğrendiğinizden emin olmanız çok önemli.

Aynı zamanda sperm yutma yoluyla farklı cinsel yoldan bulaşıklar hastalıklara yakalanabilirsiniz. Belsoğukluğu ve klamidya gibi boğazınızı etkileyen hastalıklar... Bu yüzden güvende olduğunuzdan emin olmalısınız.



