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Zekeriya Öz ve Adil Öksüz dahil 770 kişinin mal varlıkları 'terör örgütü üyesi' oldukları gerekçesiyle donduruldu

24.12.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, "FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütleri"ne üye 770 kişi ve bir tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

Zekeriya Öz ve Adil Öksüz dahil 770 kişinin mal varlıkları 'terör örgütü üyesi' oldukları gerekçesiyle donduruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, "FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütleri"ne üye 770 kişi ve bir tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

Karara göre 454 özel ve bir tüzel kişinin "FETÖ/PDY üyeliği" nedeniyle, 108 kişinin "PKK/KCK üyeliği" nedeniyle, 34 kişinin Hizbullah; 63 kişi IŞİD; 22 kişinin ise El Kaide, El Nusra, İslami Hareket Örgütü ve Kudüs Ordusu üyeliği gerekçesiyle mal varlıkları dondurulurken; 89 kişinin mal varlıkları da "MLKP, TKM/ML, DHKP-C, MKP, DKP/BÖG, DEV-KAR, THKP-C örgütlerine üyelik" gerekçesiyle mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulanlar arasında Türkiye kamuoyunun Ergenekon Davası'yla tanıdığı, 17-25 Aralık soruşturmalarını takip eden süreçte görevden alınan ve şu an yurt dışında kaçak durumda olan savcı Zekeriya Öz ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak adı geçen, gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra kaçan ve şu an nerede olduğu bilinmeyen Adil Öksüz de yer aldı.

Listede, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş da bulunuyor.

Mal varlıkları dondurulan diğer kişiler arasında ise Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan, Atalay Candelen, Fikret Seçen, Osman Şimşek, Said Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Opçin'in yanı sıra eski Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkerim Balcı, gazeteci Cevheri Güven ve gerçek adı Emrullah Uslu olan, şu an ABD'de yaşadığı bilinen gazeteci Emre Uslu yer aldı.

Mal varlığı dondurulan kurum ise ABD'de kurulan Niagara Vakfı oldu.

Karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlandı.

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