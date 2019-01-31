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Zekeriya Öz’ün avukatına FETÖ’den 8 yıl 9 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 17:52 | Son Güncelleme

FETÖ kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ergenekon eski savcısı Zekeriya Öz’ün avukatı Mustafa Gedik, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ergenekon eski savcısı Zekeriya Öz’ün avukatı Mustafa Gedik’in FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.İstanbul 23.

FETÖ kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ergenekon eski savcısı Zekeriya Öz’ün avukatı Mustafa Gedik, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ergenekon eski savcısı Zekeriya Öz’ün avukatı Mustafa Gedik’in FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Gedik ve avukatı hazır bulundu. Son savunmasını yapan avukat Gedik’in tahliyesini ve beraatini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık avukat Mustafa Gedik’i silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırdı.
Mahkeme Gedik’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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