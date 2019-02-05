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Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukatın FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almak için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine gittiği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Aktaş, biri kızı olan 3 avukatıyla avukatı katıldı.

Gelen belgelerin okunmasının ardından söz alan sanık Aktaş'ın avukatlarından Ömer Kavili, tanık H.M.G'nin beyanlarının dosyaya konulmasına itiraz etti ve beyanın duruşmada okunmamasını talep etti. Diğer avukatlar da aynı talepte bulundu.

Mahkeme heyeti bu talepleri reddederek, sanık ve avukatlarından tutukluluğa karşı talepte bulunmalarını istedi.

Beyanda bulunan sanık Tayfun Aktaş, avukatlık yapılanması adı altında tutuklanan tüm meslektaşlarının tahliye edildiğini, sadece kendisinin kaldığını ve 31 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Avukatlık yapılanması içinde yer alıyorum ama mesleki faaliyetlerime ilişkin hiçbir eleştiri getirilmemiştir. Avukat olarak Türkiye'de yüksek vergi ödeyen ilk beş kişiden biriyim. Yüksek miktarda kazancı olan, vergisini ödeyen biriyim. Hiçbir FETÖ üyesinin avukatlığını yapmadım. Tek suçum bağış yapmaksa, evet yaptım ama FETÖ ile ilgisi olmayan birçok kişiye yaptım. FETÖ üyesi değilim, tahliyeme karar verilsin." dedi.

Söz alan Aktaş'ın avukatları da dosyada tutukluluğu gerektirir herhangi bir delil bulunmadığını ve usuli yanlışlıklar yapıldığını iddia ederek, tahliye talebinde bulundular.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aktaş'ın, suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunması ve kaç şüphesi gerekçeleriyle bu halinin devamına hükmetti.

Heyet, eksik hususların giderilmesine de karar vererek, duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor.

Aktaş'ın aynı zamanda Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğunun da ileri sürüldüğü ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tayfun Aktaş Zekeriya Öz

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