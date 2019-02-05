Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukatın FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Aktaş, biri kızı olan 3 avukatıyla avukatı katıldı.

Gelen belgelerin okunmasının ardından söz alan sanık Aktaş'ın avukatlarından Ömer Kavili, tanık H.M.G'nin beyanlarının dosyaya konulmasına itiraz etti ve beyanın duruşmada okunmamasını talep etti. Diğer avukatlar da aynı talepte bulundu.

Mahkeme heyeti bu talepleri reddederek, sanık ve avukatlarından tutukluluğa karşı talepte bulunmalarını istedi.

Beyanda bulunan sanık Tayfun Aktaş, avukatlık yapılanması adı altında tutuklanan tüm meslektaşlarının tahliye edildiğini, sadece kendisinin kaldığını ve 31 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Avukatlık yapılanması içinde yer alıyorum ama mesleki faaliyetlerime ilişkin hiçbir eleştiri getirilmemiştir. Avukat olarak Türkiye'de yüksek vergi ödeyen ilk beş kişiden biriyim. Yüksek miktarda kazancı olan, vergisini ödeyen biriyim. Hiçbir FETÖ üyesinin avukatlığını yapmadım. Tek suçum bağış yapmaksa, evet yaptım ama FETÖ ile ilgisi olmayan birçok kişiye yaptım. FETÖ üyesi değilim, tahliyeme karar verilsin." dedi.