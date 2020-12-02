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  4. Zekeriya Öz’ün kasası Tayfun Aktaş’a 15 yıl hapis istemi

Zekeriya Öz’ün kasası Tayfun Aktaş’a 15 yıl hapis istemi

02.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Yurtdışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddiasıyla yargılanan avukat Tayfun Aktaş’ın davasında mütalaasını açıklayan savcılık, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Yurtdışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş’ın yargılanmasına devam edildi.

Yurtdışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddiasıyla yargılanan avukat Tayfun Aktaş’ın davasında mütalaasını açıklayan savcılık, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Yurtdışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Tayfun Aktaş ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Aktaş’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık Aktaş ile avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Sanık ve avukatına savunma hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yurtdışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz’ün Dubai tatilinin masraflarının şüpheli Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri iş adamı Ali Ağaoğlu’nun ofisine yolladığı kaydedildi.
İddianamede, ‘Zekeriya Öz’ün kasası’ konumunda olduğu iddia edilen şüphelinin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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