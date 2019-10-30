Zeki Efendi'nin Saraybosna'daki mezar taşını TİKA yeniledi

Bosna Hersek'teki Yahudi Topluluğu için çok önemli bir isim olan ve alaturka giyim tarzını benimsediği için Zeki Efendi lakabıyla anılan Moşe Rafaela Atiyas'ın mezar taşı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi-Müslüman iş birliğinin bilinmeyen kahramanlarından Zeki Efendi'nin Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yahudi Mezarlığı'nda bulunan ve Osmanlıca, İbranice ve Boşnakça ifadelerin yer aldığı mezar taşı yenilendi.

Zeki Efendi'nin mezar taşının, Yahudi araştırmacı-yazar Eli Tauber'in aktardığına göre Osmanlıca, İbranice ve Latin (Boşnakça) alfabeleriyle yazılmış tek Yahudi mezar taşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te yaşanan savaş sırasında ağır çatışmaların gerçekleştirildiği Yahudi Mezarlığı ağır hasar görmüştür. Saraybosna'nın önemli şahsiyetlerinden biri olan Zeki Efendi'nin mezarı da kurşun delikleriyle çatlamış ve zarar görmüştür. Yahudi-Müslüman iş birliğinin bilinmeyen kahramanı Zeki Efendi'ye ait mezar taşının restorasyonu, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin gönül coğrafyamızın ihtiyaçları ve sorunlarıyla yakından ilgilenen ve Bosna Hersek'teki tüm kesimlere Türkiye'nin yardım elini uzatan TİKA tarafından gerçekleştirildi."