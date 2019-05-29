‘Zeki’ ismini verip dostum dediği pitonunu gözünden sakınıyor

Diyarbakır’da Şeyhmus Çiftçioğlu’nun, ‘Zeki’ ismini verdiği ve dostum dediği piton yılanı görenleri hayrete düşürüyor. Kendi iş yerinde 7 aydır beslediği piton yılanını gözünden sakınan Çiftçioğlu, derdini pitona anlatıp, boş zamanlarında can sıkıntısını onunla gideriyor.

Hayvan sevgisiyle büyüyen ve yıllardır hayvanlara karşı ilgisi olan iş insanı Şeyhmus Çiftçioğlu, iş yerinin alt katında bulunan boş dükkanı mahallenin gençlerine gelir sağlaması ve beslediği hayvanların bakımı için araç yıkama dükkanına çevirdi. Boş vakitlerini hayvanlarıyla geçiren Çiftçioğlu, en çok da ‘dostum’ dediği ve derdini anlatıp ‘Zeki’ ismini verdiği piton yılanı ile vakit geçiriyor. Gençler iş yerinde piton yılanı ile beraber araçları yıkarken, Çiftçioğlu ise gittiği her yere ‘Zeki’yi beraberinde götürüyor.

"Zeki, iki ayaklı yılanlardan daha sadık"

Piton yılanı besleyen Şeyhmus Çiftçioğlu, beslediği yılanın iki ayaklı yılanlardan daha sadık oluğunu belirterek, yılanı kendiyle beraberinde evde, arabada gezdirdiğini söyledi. Çiftçioğlu, “Yıllan benim canımdan çok sevdiğim bir arkadaşım gönderdi, yılan yurt dışından gönderildi o da bana gönderdi. Besliyoruz, yılan güzel bir hayvan, diğer hayvanlardan iyidir. Yaklaşık bir 6- 7 aydır besliyorum. Tabi daha önce arkadaşım besliyordu bana hediye etti. Diyarbakır’da ilk görenler başta korkuyorlar, ilginç, değişik bir şey yani, sonuçta yılanı ilk defa canlı gören insanlarda var. Dokundurmaya çalışıyoruz, dokunsunlar görsünler, yılan diğer yılanlardan iyidir. Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir ondan dolayı. Piton yılanıdır, bir yıllıktır, evde gezdiriyoruz, arabada gezdiriyoruz, nereye gitsem kendimle götürüp getiriyorum. Zehri yoktur, bunların türü avını boğarak öldürüyorlar. Fiyatını hiç sormadım, soruşturmadım. 25 bin, 30 binde lira teklif eden arkadaşlarımız oldu ben satmıyorum. Yılanı seviyorum, hediyedir satılmaz” dedi.