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Zeki Müren Bodrum'da anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Sanatçı Zeki Müren'in Bodrum'daki müzeye dönüştürülen evinde mevlit okutuldu

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren için, ölümünün 23. yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde mevlit okutuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, "Sanat Güneşi" olarak tanınan sanatçı için ortaklaşa verilen mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müze önünde kurulan tezgahta döktürülen lokma tatlılarının dağıtıldığı mevlitte, katılımcılara lokum ikram edildi.

Anma etkinliği kapsamında, ilçede müze olarak hizmet veren, sanatçının iki katlı evini ziyaret edenler, sanatçının eşyalarını ilgiyle inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanatçıyı anmak için yurt dışından da gelenler olduğu görüldü.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının mal varlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfına bağışladığını anımsattı.

Bunun, Zeki Müren'in vatan, millet ve Mehmetçik sevgisinin göstergesi olduğunu, bu tür bağışların güçlerine güç kattığını dile getiren Bal, yapılan bağışlarla şehit ve gazi ailelerine destek olduklarına dikkati çekti.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ise Zeki Müren'in bağışladığı değerlerle bugüne kadar 3 bin 250 öğrencinin okuduğunu belirtti.

Bu yıl da 260 öğrencinin bursla okuyacağına işaret eden Günay, "Bunun dışında Bursa'da iki vakfın birlikte yaptırdığı Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisemiz var. Oradan da şimdiye kadar 1800'e yakın öğrencimiz mezun oldu. Zeki Müren, çağının çok ötesinde, önünde, lider bir sanatçıydı. Aynı zamanda da Türkçe'nin mükemmelliği, sanatının derinliği ile değerlerine sahip çıkan bir sanatçımızdı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile düzenlenen anma etkinliği kapsamında, akşam Bodrum Antik Tiyatro'da Gökhan Sezen konser verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sanat Güneşi anma bodrum mevlit

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