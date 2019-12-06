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Zeki Müren, doğumunun 88. yılında "İncesaz" konseriyle anıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 23:37 | Son Güncelleme

Zeki Müren, doğumunun 88. yılında "İncesaz" konseriyle anıldı

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, doğumunun 88. yılında anıldı.

"İncesaz" müzik grubu tarafından Müren'in sevilen şarkılarının seslendirildiği konser, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti.

Konserde "Beklenen Şarkı", "Zehretme Bana Hayatı Cananım", "Masal", "Hüsranla Gönül Hep İnler", "Veda Busesi", "Şimdi Uzaklardasın" ve "Mazi Kalbimde Yaradır" eserlerinin de bulunduğu repertuvar seslendirildi. Dinleyiciler de eserlere eşlik etti.

"İncesaz" grubundan tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, klasik kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever, gitarda Cengiz Onural yer alırken, solistliği Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu üstlendi.

İncesaz grubu üyelerinden Murat Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Bodrum'da bir Zeki Müren konseri verdiklerini hatırlattı.

Aydemir, Zeki Müren'in 1950'lerdeki kayıtlarını severek dinlediğini ve sesinin hayranı olduğunu aktararak, "Zeki Müren okuduğu, meşhur ettiği şarkılar ve aslında o harikulade sesi ve şahsiyetiyle öne çıkmış bir sanatçı. Biz şimdi onun bestelerinden, onun meşhur ettiği şarkılardan ve kendi şarkılardan oluşan karma bir repertuvar yaptık." dedi.

Cengiz Onural ise Zeki Müren'in tertemiz okumasıyla öne çıkmış bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "1950'li yıllardaki Türkçesinin güzelliği o dönemde onu çok öne çıkarmış. Bizim de sanırım yaklaşımımız böyle. Tertemiz yapmaya çalışıyoruz müziklerimizi. Hem müziğiyle, içeriğiyle hem de Türkçesiyle." diye konuştu.

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