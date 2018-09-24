Zeki Müren'in nüfus cüzdanı örneği ortaya çıktı!

Zeki Müren’in 14 Şubat 1992 tarihinde Bodrum İkinci noterinden tasdikli nüfus cüzdanı örneğini yazısında yayınlayan Onur Akay, “Doğum tarihine bakınca Müren’in doğmadan önce nüfusa kayıtlı olduğu görülüyor. Çünkü Sanat Güneşi’nin internette yer alan videosunu izlerseniz eğer, kendi ağzından hayatını anlatıyor ve “1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı Bursa’da doğdum” diyor. Müren, zaten her sene 6 Aralık tarihinde doğum gününü ünlü dostları ile birlikte kutlardı. Tüm Türkiye’de doğum günü olarak bu tarihi biliyor ancak araştırdığımda, 6 Aralık 1931 tarihinin Pazar gününe denk geldiğini görüyordum. Daha sonra, kendi arşivimde olan Zeki Müren’le ilgili çok önemli bir belgeye tekrar dikkatlice baktığımda ise, bu karmaşık olayı çözüyordum.” ifadelerini kullandı.

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’ın bugün Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanan yazısı, Müren hayranlarını şaşırttı. Sanat Güneşi’nin 22. ölüm yıl dönümü nedeni ile özel bir yazı ve söyleşi yayınlayan Akay, Zeki Müren’in nüfus cüzdanı örneğini yayınladı.

ZEKİ MÜREN 1930 DOĞUMLU MU?

Ayrıca Zeki Müren 1960’lı yıllarda doğum gününü kutlarken Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan ve Peri Han’la çekilmiş fotoğrafını da yayınlayan Onur Akay, yazısında Türkiye’nin en büyük Türk müziği arşivlerinden birine sahip olan ve ünlü şarkıların bestecisi Turhan Taşan’la da söyleşi yaptı.

Nüfus cüzdanı örneğini Taşan’ın arşivinde bulan Akay, “Hocam, Müren’le ilgili benim arşivimde de çok önemli bir belge var. Sizde olan belge ile karşılaştırdığımda, Zeki Müren’in 6 Aralık 1930 doğumlu olduğunu anlıyorum. Yani 27 gün sonra nüfusa yazdırılmış. O zaman Zeki Müren’in bu sene 6 Aralık’ta 88. doğum günü kutlanacak.” dedi. Taşan da Akay’la aynı düşündüğünü ifade etti.



