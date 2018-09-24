Zeki Müren ölümünün 22'nci yılında kabri başında anıldı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- TÜRK müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, ölümünün 22'nci yılında Bursa Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Emirsultan Mezarlığı'ndaki anma törenine, Müren Ailesi'nin damadı İlknur Güner, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Şubesi temsilcileri, Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren, Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ve sanatçının sevenleri katıldı.

Törende duygusal anlar yaşayan Müren Ailesi'nin damadı İlknur Güner, yaptığı konuşmada eşi Özlem Güner'in İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği anma programı için İzmir'de olduğunu belirterek, "Her sene duygu yüklü oluyoruz. Zeki Müren'in ailemizden çıkması bizim için büyük bir şans. Özellikle topluma verdiği mesaj büyük bir mesaj. Zeki Müren'in vefat ettiği gün doğan çocuklar şimdi üniversiteden mezun oldu, askerden geldi. Gücü yerinde olan herkesin, çağdaş genç yetiştirmek ve vatan savunmasında cansiparane görev yapan Mehmetçiklerimiz için imkanları varsa gelirlerinin bir kısmını bağışlamalarını diliyorum. Zeki Müren ile gurur duyuyoruz. Türkiye'ye sanat müziğini sevdiren ve Anadolu'nun her köşesine yayarak bunun karşılığında da büyük saygı gören Zeki Müren'i rahmetle anıyorum" dedi.

TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise Zeki Müren'in Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olduğunu belirterek, "Zeki Müren bütün mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı. Bugüne kadar Zeki Müren burs fonundan 3 bin 31 öğrencimiz, bu yıl da 231 öğrencimiz faydalandı. Yapmış olduğu hayırlarla Sanat Güneşimiz öğrencilerimizin eğitim güneşi de oldu. Kendisini şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren de sanatçıyı rahmetle andıklarını belirterek, Zeki Müren Sanat Evi'nin inşası yönünde çalışmalara da başlandığını açıkladı.

Öğrenciler ve konuklar duanının ardından Zeki Müren'in kabrine karanfil bıraktı. Sanatçı için ölümünün 22'nci yılında Emirsultan Camii'nde öğle namazının ardından mevlit de okutuldu.

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