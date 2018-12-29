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Zeki Müren şarkılarını yorumladığı konserleri beğenilince albüm çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Tenor Murat Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zeki Müren şarkılarını yorumladığı yeni albümüyle, Anadolu'daki çok sesli müzik yolculuklarını ölümsüz hale getirdiklerini belirtti - DOB Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Karahan: - "Limak Filarmoni Orkestrası ile Türkiye turnesine çıktık ve Türkiye'nin her yerinde 20 binden fazla insana ulaştık. Projemiz, çok büyük bir başarı elde etti. Konserler beğenilince ve yoğun istek gelince albümünü de yapalım ve ölümsüzleştirelim dedik"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zeki Müren şarkılarını yorumladığı yeni albümüyle, Anadolu'daki çok sesli müzik yolculuklarını ölümsüz hale getirdiklerini belirtti.

Karahan, yeni çıkan "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" albümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Limak Filarmoni Orkestrası'nı geçen sene, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile kurduklarını anlatan Karahan, Zeki Müren şarkılarını çok sesli hale getirerek, ilk prodüksiyonlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karahan, Türkiye turnesi kapsamında ilk iki konseri Ankara ve İstanbul'da verdiklerini belirterek, "Ankara ve İstanbul'dan sonra Türkiye turnesine çıktık ve 12 konser verdik. Türkiye'nin her yerinde 20 binden fazla insana ulaştık. Projemiz, çok büyük bir başarı elde etti. Konserler beğenilince, bu kadar da istek gelince albümünü yapalım ve ölümsüzleştirelim dedik. Albüm çıkarmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Zeki Müren'in bütün şarkılarının birbirinden güzel olduğuna işaret eden Karahan, repertuvarı oluştururken, "Murat olarak sevdiği, hissettiği" şarkılara öncelik verdiğini anlattı. Karahan, albümdeki tüm şarkıları içi titreyerek okuduğunu vurguladı.

Karahan, albümün müzik raflarında yerini almasının ardından gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği Karahan, albümde "sanat güneşi" Zeki Müren'in 15 unutulmaz şarkısına ses veriyor.

Albümdeki şarkılar arasında, "Duydum Ki Unutmuşsun", "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar", "Bir Demet Yasemen", "Ağlama Değmez Hayat" ve "Manolyam" gibi eserler yer alıyor.

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