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Zeki Müren'i anma konserine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

BODRUM'da, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi, 'Sanat Güneşi' olarak tanınan merhum Zeki Müren'i anmak için konser düzenlendi.

Zeki Müren'i anma konserine yoğun ilgi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi, 'Sanat Güneşi' olarak tanınan merhum Zeki Müren'i anmak için konser düzenlendi. Müren'in sevilen şarkılarının seslendirildiği geceye katılanlar, keyifli zaman geçirdi.
Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Zeki Müren, vefatının 23'üncü yıl dönümünde, Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen konserle anıldı. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Bodrum Belediye başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Ummahan Yurt, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, şehit ve gazi aileleri ile birlikte yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi. Bodrum Belediyesi ev sahipliğindeki konser Türk Eğitim Vakfı ile TSK Mehmetçik Vakfı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakalığı ile Bodrum Kaymakamlığı'nın destekleriyle yapıldı.
Program, Zeki Müren'in 1984 yılında Bodrum'da verdiği konserden görüntülerle başladı. Ardından TEV ile TSK Mehmetçik Vakfı'nın tanıtım videoları gösterildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra sahneye çıkan Türk Sanat Müziği solisti Gökhan Sezen, Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını seslendirdi. Antik Tiyatro'yu dolduranların da birçok şarkıya eşlik ettiği konser, yaklaşık 3 saat sürdü.

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Zeki Müren'i anma konserine yoğun ilgiZeki Müren'i anma konserine yoğun ilgiZeki Müren'i anma konserine yoğun ilgiZeki Müren'i anma konserine yoğun ilgi

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