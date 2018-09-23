Zeki Müren'in vefatının 22'nci yılı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren için ölümünün 22'inci yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde mevlit okutuldu.

TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından ortaklaşa verilen mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlidin ardından katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi, müze önünde kurulan tezgahta döktürülen lokma tatlıları dağıtıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeki Müren'i dualarla andıklarını söyledi.

Zeki Müren'in, milletin "Sanat Güneşi" unvanını verdiği çok muhteşem bir sanatçı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Büyük bir hayırseverdi. Bodrum'u çok seviyordu ve ilçenin tanıtımına önemli katkıları oldu." dedi.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal ise sanatçının mal varlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını anımsattı.

Zeki Müren'in yaptığı bağışla güçlerine güç kattığını ifade eden Bal, sanatçının yaptığı bağışlarla şehit ve gazi ailelerine destek olduklarına dikkati çekti.