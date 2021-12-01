Zeki Sincar kimdir, nerelidir ne iş yapar? İşte hayat hikâyesi…

Kirve, Buyur Suyu, Z Kuşağı gibi belgesellerin altında imzası olan Zeki Sincar, Bahtsız Bedri, Ceberut, 7 Yedi gibi sinema filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Peki ‘’Kirve’' adında bir de kitabı bulunan Zeki Sincar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar? İşte detaylar…

ZEKİ SİNCAR KİMDİR?

Mardin’de doğup büyüyen Zeki Sincar, çocuk yaştan itibaren ticaretle uğraşmaya başladı. Atatürk Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Zeki Sincar, Cihangir’deki Zeki Sincar Film Yapım şirketinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’ye uluslararası film sektörünün önemli ödüllerini kazandıran Zeki Sincar, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yara alan müzik ve sinema sektörüne önemli yatırımlar yaptı. ‘’Kirve’’ belgeseliyle Türk kültürünün dünya çapında tanıtımına destek sağlayan Zeki Sincar, Z Kuşağı ile yakın tarihte başlatacağı kısa filmiyle dünya gençlik kuşağına seslenmeyi planlıyor.

SİNEMA FİLMLERİ

Bahtsız Bedri

Ceberrut

7 Yedi

BELGESELLER

Kirve

Buhur Suyu

Z Kuşağı

YAZDIĞI KİTAPLAR

Kirve

ALDIĞI ÖDÜLLER

Lafa

Orinos

Tokyo Film Awards

Florance Film Awards

Andromeda Film Awards

İstanbul Awards

Top İndia Film Awards

JÜRİ ÜYESİ OLDUĞU FESTİVALLER

Gladyatör Film Awards

Andromeda Film Awards



