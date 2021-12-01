Zeki Sincar kimdir, nerelidir ne iş yapar? İşte hayat hikâyesi…

Kirve, Buyur Suyu, Z Kuşağı gibi belgesellerin altında imzası olan Zeki Sincar, Bahtsız Bedri, Ceberut, 7 Yedi gibi sinema filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Peki ‘’Kirve’' adında bir de kitabı bulunan Zeki Sincar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar? İşte detaylar…
Mardin’de doğup büyüyen Zeki Sincar, çocuk yaştan itibaren ticaretle uğraşmaya başladı. Atatürk Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Zeki Sincar, Cihangir’deki Zeki Sincar Film Yapım şirketinde çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye’ye uluslararası film sektörünün önemli ödüllerini kazandıran Zeki Sincar, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yara alan müzik ve sinema sektörüne önemli yatırımlar yaptı. ‘’Kirve’’ belgeseliyle Türk kültürünün dünya çapında tanıtımına destek sağlayan Zeki Sincar, Z Kuşağı ile yakın tarihte başlatacağı kısa filmiyle dünya gençlik kuşağına seslenmeyi planlıyor.
Bahtsız Bedri
Ceberrut
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Kirve
Buhur Suyu
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Lafa
Orinos
Tokyo Film Awards
Florance Film Awards
Andromeda Film Awards
İstanbul Awards
Top İndia Film Awards
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