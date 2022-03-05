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Zelenski ABD Kongre Üyelerinden Yardım İstedi

05.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Cumartesi günü ABD Kongresi üyeleriyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında Rus işgalcilerle savaşması için "çaresizce" uçak talebinde bulunduğunu söyledi

Zelenski ABD Kongre Üyelerinden Yardım İstedi

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Cumartesi günü ABD Kongresi üyeleriyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında Rus işgalcilerle savaşması için "çaresizce" uçak talebinde bulunduğunu söyledi.

Demokratlar'ın kontrolundaki ABD Kongresi'nde, Rusya'nın 24 Şubat’taki işgalinin ardından Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık acil askeri ve insani yardım içn her iki partiden de güçlü destek var.

Zelenski defalarca Batı'dan Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulamasını istedi; ancak ABD ve NATO müttefikleri Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelme korkusuyla bu çağrıları reddetti.

Schumer, bunun yerine ABD'nin Zelenski'ye askeri yardım sözü verdiğini ve Ukrayna liderinin video görüşmesi sırasında "Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya Rus yapımı uçaklar sağlamaları için çaresiz bir yalvarışta bulunduğunu" söyledi.

Schumer yaptığı açıklamada, "Bu uçaklara çok ihtiyaç var ve yönetimin bu uçakların transferini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Zelenski ile görüşmeye 280'den fazla Senato ve Temsilciler Meclisi üyesi katıldı.

Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Lindsey Graham da dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesi, görüşme sırasında ve sonrasında Twitter’da Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.

Görüşme hakkında bilgi verilen bir kaynağa göre, Schumer, Zelenski'ye, Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'in Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna için talep ettiği tüm yardımı sağlamak için Schumer ve diğer Kongre üyeleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Kaynağa göre Schumer, "Birlikte Ukrayna halkına ekonomik, insani ve güvenlik yardımı olarak 10 milyar doları aşan bu yardımı hızla alacağız" dedi.

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