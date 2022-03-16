Zelenski ABD Kongresi'ne Seslenecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ABD Kongresi'ne acil çağrı yaparak Rusya'nın işgaline karşı koymak için daha fazla yardım talebinde bulunacak.

Zelenski'nin ABD Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato üyelerine hitaben telekonferansla yapacağı konuşma, yerel saatle 09.00'da başlayacak. Zelenski'nin ABD Kongresi'ndeki konuşması, Kanada Parlamentosu'nda Batılı ülkelerin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulaması ve Ukrayna semalarının uçuşa kapatılması çağrısı yaptığı konuşmasından bir gün sonra gerçekleşiyor.

Uçuşa kapalı bölge ilanı, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO müttefiklerinin Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşı tırmandırabileceği korkusuyla şimdiye kadar reddedilmişti. Başkan Biden, Salı günü daha fazla silah satın alması ve insanı yardımlara destek sağlanması amacıyla Ukrayna'ya 13 milyar 600 milyon dolarlık acil yardım yasasını imzaladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, son haftalarda yabancı ülke parlamentolarına seslenerek daha fazla destek toplamaya çalışıyor. Zelenski, daha önce de Avrupa Parlamentosu ve İngiltere Parlamentosu'na seslenmişti.

Ukrayna'ya destek konusu, Kongre'de keskin partizan çizgilerle bölünen Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'yi biraraya getiren nadir meselelerden biri. Her iki partiden de Kongre üyeleri, Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlanması için Biden'a çağrıda bulunmuştu. Kongre'de Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi için partilerüstü destek de bulunuyor.

Cumhuriyetçi Partililer'in Senato'daki lideri Mitch McConnell, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Amerika'nın doğrudan savaşa müdahil olması ya da Ukrayna'da uçuşa yasaklı bölge ilanı talebinde bulunmasını beklemediğini söyledi. Ukrayna semalarının uçuşa kapatılması, NATO güçlerinin Rus uçaklarına ateş etmesini gerektiriyor.

Polonya'nın Ukrayna'ya sağlama teklifinde bulunduğu savaş uçaklarına atıfta bulunan McConnell, "Hava sahasını kontrol altında tutmak için son derece etkili başka silahlar var" dedi.

Zelenski'nin ABD Kongresi'ne hitaben yapacağı konuşma canlı yayınlanacak. Zelenski, 5 Mart'ta da Rusya'nın hava saldırılarına karşı koymak için savaş uçağı talebinde bulunmuş, ancak bu talebini, Kongre üyeleriyle yaptığı özel bir görüşmede dile getirmişti.

Zelenski, Salı günü de Kanada Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşmada, "Çok fazla şey istemiyoruz. Adalet ve gerçek destek çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 3 milyon kişi, Ukrayna'yı terk ederek başta Polonya olmak üzere komşu ülkelere sığındı.

Başkan Biden, Rus petrolünün ve diğer Rus mallarının ithalatının durdurulacağını ve Rusya'nın uluslararası piyasalarda ürünlerini daha düşük gümrük vergisiyle satmasına olanak tanıyan ticari statüsünün kaldırılacağını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi'nin bu hafta Başkan Biden'ın bu taleplerine yanıt olarak gereken yasal düzenlemeyi geçirme girişiminde bulunması bekleniyor.

Tarihi konuşmalar

Yabancı ülke liderlerinin savaş zamanında Amerikan Kongresi'ne hitap etmesi, sık rastlanan bir durum değil. Bunun bir örneği, 1941 yılında, zamanın İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırmasından birkaç hafta sonra Kongre'ye hitap etmesiyle yaşanmıştı. Churchill, konuşmasında, Pearl Harbor saldırısının Amerika'yı İkinci Dünya Savaşı'nın içine çekmesi üzerine Kongre'de yaptığı konuşmada, "birçok hayal kırıklığı ve tatsız sürpriz bizi bekliyor" demişti.

2015 yılındaysa dönemin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'ne hitap etmiş ve İran'ı nükleer silah geliştirmekten caydırmak amacıyla hazırlanan ve Washington'da üzerinde tartışılan uluslararası anlaşmaya karşı çıkan bir konuşma yapmıştı.

Kongre'nin her iki kanadına da hitaben konuşan ilk yabancı liderse Hawaii Kralı Kalakaua'ydı. Kral Kalakaua, 1874 yılında, Hawaii bir Amerikan eyaleti olmadan önce Kongre'de konuşmuştu.

Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, 1992 yılında Kongre'ye hitap etmişti. Yeltsin, konuşmasında, "Amerika ve Rusya'nın birbirine silah dürbününden baktığı, her an tetiği çekmeye hazır olduğu dönemi geride bıraktık" demişti.

