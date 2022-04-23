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Zelenski ABD’den Ziyaretleri Açıkladı

23.04.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı. ABD yönetimi, ziyaretleri henüz doğrulamadı

Zelenski ABD’den Ziyaretleri Açıkladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Zelenski, "ABD'den yetkililerin yarın bize geleceğinin bir sır olduğunu düşünmüyorum, Dışişleri Bakanı Sayın Blinken ve Savunma Bakanı (Lloyd Austin) geliyor" dedi.

Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Amerikalı bakanlarla Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı ihtiyaç duyduğu silahları görüşeceğini söyledi. Zelenski, güvenlik durumu izin verdiğinde ABD Başkanı Joe Biden’ın da kendilerini ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Ziyaretlerle ilgili Beyaz Saray’dan, Dışişleri ya da Savunma bakanlıklarından henüz bir açıklama gelmedi.

Zelenski, Rusya’yla Türkiye'de daha fazla barış görüşmesi olasılığının da Kremlin lideri Vladimir Putin'e bağlı olduğunu kaydetti. Zelenski, Kiev'in sürekli görüşmelerin gerçekleşmesini istediğini de vurguladı.

Zelenski, savaşın diplomasi yoluyla çözümü isteniyorsa, görüşmeler için Putin’le görüşmesinin hayati olduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı aynı basın toplantısında, güney liman kenti Odesa'da, bugünkü füze saldırılarında üç aylık bir çocuk dahil sekiz kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Moskova’ysa sivilleri hedef aldığını reddediyor.

Rusya'nın Mariupol saldırılarıyla ilgili de Zelenski, Ukrayna ordusunun kuşatmayı zorla kırmaya çalışmaya hazır olmadığını, ancak Kiev'in bunu denemeye ve yapmaya her şekilde hakkı olduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, savaş sonrası yeniden yapılanma planının bir parçası olarak, yabancı devletlerin, ülkelerin farklı bölgelerine yardım edeceğini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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