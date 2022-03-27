Zelenski: “Batı Daha Cesur Olmalı”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batılı ülkeleri yeterince cesur olmamakla eleştirdi ve bir kez daha Rus işgaline karşı savaş uçakları ve tanklar istedi.

Zelenski, Rus füzelerinin sivilleri öldürürken Batılı ülkeler arasındaki savaş uçaklarının ve savunma silahlarının Ukrayna’ya nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmaları eleştirdi.

31 gündür savaş uçaklarının nasıl Ukrayna’ya ulaştırılacağının tartışıldığını belirten Zelenski, Mariupol’u savunanlarla konuştuğunu söyledi ve savaş uçakları tartışması yürütenlerin Mariupol’dakilerin yüzde 1’i cesaretine sahip olmadığı mesajını verdi.

Polonya’nın envanterindeki Mig uçaklarının Amerika tarafından Ukrayna’ya ulaştırılması önerisi Washington tarafından reddedilmişti.

Zelenski, “Euro-Atlantik toplumundan sorumlu kim? Hala Moskova mı, korkutucu taktiklerinden dolayı mı? Ortaklarımız Ukrayna’ya yardımı arttırmalı” ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın kuzeyindeki çatışmaların geniş ölçüde sabit halde olduğunu, Ukrayna güçlerinin karşı saldırılarının Rusya’nın güçlerini yeniden organize etmesini zorlaştırdığını belirtti.

Bakanlık, Rus güçlerin ülkenin doğusunda Ukrayna güçlerini kuşatmaya çalışıyor gibi göründüğünü de kaydetti.

Zelenski video mesajında ayrıca Moskova’nın hedef gözetmeyen saldırıları nedeniyle Ukrayna halkı arasında derin nefrete neden olduğu mesajını da verdi ve “Halkımızın Rus dilini terk etmesi için her şeyi yapıyorsunuz çünkü Rus dili artık sizle bağlantılı olacak, sizin bombalarınız, cinayetleriniz, suçlarınızla” ifadelerini kullandı.

