HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenski: “Bu Soykırım”

Zelenski: “Bu Soykırım”

03.04.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya’yı ülkesinde soykırım yapmakla suçladı. Zelenski’nin açıklamaları başkent Kiev yakınlarındaki Bucha’da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda cansız bedenlerin bulunmasının ardından geldi

Zelenski: “Bu Soykırım”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya’yı ülkesinde soykırım yapmakla suçladı.

Zelenski’nin açıklamaları başkent Kiev yakınlarındaki Bucha’da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda cansız bedenlerin bulunmasının ardından geldi.

Zelenski bu açıklamayı Amerikan CBS televizyonuna yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Bu soykırım. Bütün bir ulusun ve insanlarının yok edilmesi” ifadelerini kullandı.

Zelenski, “Ukrayna’nın vatandaşlarıyız ve Rus Federasyonu’nun politikasına zorlanmak istemiyoruz. Bu nedenden dolayı yok ediliyoruz” dedi.

Zelenski, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in sorumlu tutulup tutulmaması gerektiği yönündeki bir soruya “diğerlerinin de sorumluluğu var” şeklinde yanıt verdi.

Zelenski, “Sanırım bütün ordu komutanları, emirleri veren herkes cezalandırılmalı” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı suçlamaları reddediyor ve görüntülerle fotoğrafların Kiev’in provokasyonu olduğunu iddia ediyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Pazar günü yaptığı açıklamada Rus güçlerin kontrollerindeki Çerniv, Harkiv ve Kiev bölgelerinde savaş kuralları ihlalleri yapıldığına dair vakalar bulduğunu belirtti.

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bucha’daki görüntülerden sorumlu olanların cezalandırılması gerektiğini söylerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Bucha’da ölümlerin Avrupa’da on yıllardır görülmeyen vahşet olduğunu belirtti.

Zelenski CBS’e mülakatında ayrıca Rus güçlerin 24 Şubat öncesi sınırlara çekilmesi gerektiğini de söyledi.

Başkent Kiev yakınındaki Bucha'da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda bazıları elleri arkalarından bağlı cansız bedenler bulunmuştu.

Bucha Belediye Başkanı da Rus işgali sırasında 300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Guardian, Kiev'de hava saldırılarına karşı uyarı sistemine dönüşen ulaştırma uygulamasını yazdıRusya'nın Ukrayna'yı işgali: Guardian, Kiev'de hava saldırılarına karşı uyarı sistemine dönüşen ulaştırma uygulamasını yazdı
Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'
90 yıllık uygulama resmen sona eriyor! Yarın 11 ilde başlıyor90 yıllık uygulama resmen sona eriyor! Yarın 11 ilde başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Kritik enflasyon rakamları açıklandı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı!

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Korkunç olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

İlginizi Çekebilir

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.