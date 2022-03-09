Zelenski İngiltere’den Daha Fazla Yardım İstedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Salı günü İngiltere Parlamentosu’na hitaben yaptığı konuşmada, Londra’ya, Ukrayna’ya Rusya ile savaşında yardım etmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasında Rusya’yı “terörist devlet” diye tanımlayan Zelenski, İngiltere Parlamentosu’na Rusya’yı cezalandırmak için daha fazla yardımda bulunmaları gerektiğini ve Ukrayna’nın ne pahasına olursa olsun savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Kalabalık bir meclis salonunda yaptığı konuşma ayakta alkışlanan Zelenski, video görüşme yoluyla parlamentoya hitabında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde yaşananları anlattı.

Zelenski konuşmasında, Rusya tarafından kullanılan silahları, öldürülen sivilleri ve birçok sivil için yiyecek ve su eksikliğini anlattı.

Üzerinde savaş başladığından bu yana paylaştığı videolarda görülen zeytin yeşili tişört bulunan Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı desteklenmesinde öncü bir rol üstlenmeye çalışan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a şimdiye kadar sundukları yardım için teşekkür etti.

Ancak Zelenski, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerin daha fazla yardımda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Zelenski, Moskova’ya karşı daha fazla uluslararası yaptırım getirilmesi gerektiğini söylerken, Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısını yeniledi.

Zelenski ayrıca Batı’ya Rusya’yı “terörist devlet” olarak tanıma çağrısında bulundu.

İngiliz yazar William Shakespeare'in Hamlet oyunundan alıntı yapan Zelenski, milletvekillerine bir çevirmen aracılığıyla “Şimdi bizim için soru işareti, var olmak ya da olmamak… Size kesin bir cevap verebilirim: kesinlikle var olacağız” dedi.

İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere'nin başbakanlığını yapan Winston Churchill'i hatırlatan açıklamalarda bulunan Zelenski, “Pes etmeyeceğiz ve kaybetmeyeceğiz. Denizde, havada, karada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun toprağımız için savaşmaya devam edeceğiz. Ormanda, tarlada, kıyılarda, sokaklarda savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya yaptırım çağrısını yineleyen Zelenski, “Lütfen Rusya’ya karşı yaptırımların baskısını arttırın ve lütfen bu ülkeyi bir terör devleti olarak tanıyın. Lütfen Ukrayna hava sahasının güvende olduğundan emin olun. Lütfen yapılması gerekeni yaptığınızdan emin olun” dedi.

Rusya'nın işgaline verilen uluslararası tepkide önemli bir rol oynayan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in etrafındaki “ekonomik mengeneyi sıkılaştırma” konusunda daha fazla “bastıracağını” söyledi.

Johnson, İngiltere'nin Rus petrolünü ithal etmeyi durduracağını söyledi. İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, arz kesintilerini en aza indirmek için petrol ithalatının durdurulması kararının yıl sonuna kadar kademeli olarak uygulanacağını belirtti.

Johnson milletvekillerinin tezahüratlarına katılarak, “Vladimir Putin bu feci girişiminde başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana kadar elimizden gelen diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacağız” dedi.

Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını "özel askeri operasyon" olarak tanımlarken, bunu neo-Nazi olduğunu iddia ettiği liderlerden ülkeyi kurtarmak için düzenlediğini söylüyor.

Batı ise bu iddiaları işgali haklı çıkarmaya yönelik temelsiz propaganda olarak görerek reddediyor.

Zelenski, Rusya'nın ülkesini 12 gün önce işgal etmesinden bu yana, Kiev'den halkına ve dünyaya düzenli olarak seslendi.

Ukraynalı lider, Batı'ya, yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda tüm Avrupa'da demokrasiyi kurtarmak için savaştığını söylediği bir ülkeye yardım etmek için daha fazlasını yapması için çağrılarını sürdürdü.

İngiliz milletvekillerine hitaben Zelenski, savaşı Ukrayna'nın başlatmadığını ve savaşmayı istemediğini söyledi. Ancak Zelenski, yaşananları Ukrayna’nın sürdürmesi gereken bir savaş olarak tanımlarken, "Bizim olanı, ülkemiz Ukrayna'yı kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

