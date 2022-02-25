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Zelenski: ‘‘Rus Sabotaj Grupları Kiev’de’’

25.02.2022 03:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus sabotaj gruplarının Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiğine inandığını söyledi. Zelenski, ülkede genel seferberlik ilan eden kararnameyi de imzaladı

Zelenski: ‘‘Rus Sabotaj Grupları Kiev’de’’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus sabotaj gruplarının Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiğine inandığını söyledi.

Zelenski yaptığı videolu açıklamada, "Bilgilerimize göre, düşman beni 1 numaralı hedef, ailemi 2 numaralı hedef olarak belirledi. Cumhurbaşkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar. Düşman sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğine dair bilgimiz var" dedi.

Zelenski Perşembe günü erken saatlerde başlayan Rus işgalinde şu ana kadar en az 137 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü ve 316 askerin de yaralandığını açıklandı.

Facebook hesabında yayınlanan video mesajında Zelenski, diğer devletlerin Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklemekten "korktuğunu" savundu ve “Ukrayna'nın NATO'ya katılımını garanti etmeye kim hazır? Dürüst olmak gerekirse, herkes korkuyor” dedi.

Zelenski, “Devletimizin tüm ortaklarına bizimle olup olmadıklarını sordum. Bizimle birlikteler ama bizi onlarla ittifaka sokmaya hazır değiller” diye konuştu.

Yabancı liderlerle her konuşmasında duyduğu şeyin destek olduğunu ve sadece sözle değil, somut olarak yardımcı olan her devlete minnettar olduklarını kaydeden Zelenski, ‘‘Ancak devletimizi savunmak için yalnız kaldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Dürüst olmak gerekirse, kimseyi görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün 27 Avrupa liderine Ukrayna'nın NATO'da olup olmayacağını sorduğunu da belirten Cumhurbaşkanı, ‘‘Doğrudan sordum. Herkes korkuyor, cevap vermiyor. Biz korkmuyoruz, hiçbir şeyden korkmuyoruz” dedi.

Ukrayna’da Genel Seferberlik İlan Edildi

Volodimir Zelenski, genel seferberlik emri verdi. Perşembe günü geç saatlerde imzaladığı kararname ile Zelenski, "devletin savunmasını sağlamak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve diğer askeri oluşumların savaş ve seferberlik hazırlığını sürdürmek için" başkent Kiev ve Ukrayna'nın tüm büyük şehirleri dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir seferberlik emri verildiğini açıkladı.

Seferberliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün geçerli olacağı kaydedildi.

Kararnamede ayrıca, "Ukrayna Güvenlik Servisi'ne genel seferberlik sırasında karşı istihbarat önlemleri alması" talimatı verildi.

Seferberlik emrinde, "Askerlerin zorunlu göreve çağırılması, yedeklerin silah altına alınması, bu kişilerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri birimlerine, kurumlarına ve diğer devlet güvenlik servislerine teslim edilmesi talimatı da yer aldı.

Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'na göre, Ukraynalı 18-60 yaş arası erkek vatandaşların ülkeyi terk etmesi de yasaklandı.

Açıklamada, Ukrayna'da sıkıyönetim uygulamasının ardından geçici bir kısıtlama getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle 18 ile 60 yaş arası Ukrayna vatandaşı olan erkeklerin Ukrayna sınırlarını terk etmeleri yasaktır. Bu yönetmelik sıkıyönetim kanuni rejimi süresince yürürlükte kalacaktır. Vatandaşlarımızdan bu bilgiyi dikkate almalarını rica ederiz" denildi.

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