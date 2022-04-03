Zelenski: "Rusya Çekilirken Mayın Döşüyor"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerini geri çekilirken veya Ukrayna güçlerince püskürtülürken ülkenin güneyine mayın döşemekle suçladı.

Rusya'nın bu hafta başkent çevresindeki operasyonlarını doğudaki çatışmalara odaklanmak için azaltacağını açıklamasından bu yana Ukrayna, birliklerinin Kiev bölgesindeki 30'dan fazla kasaba ve köyün kontrolunu yeniden ele geçirdiğini bildirdi.

Zelenski, bugün yaptığı görüntülü açıklamada, "Ülkemizin kuzeyindeki işgalciler ayrılıyor. Çekilme yavaş ama fark ediliyor. Bazı yerlerde savaşarak püskürtülüyorlar. Diğer yerlerde mevzileri kendileri terk ediyorlar" dedi ancak bir kanıt sunmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıca, "Bütün bu topraklara mayın döşüyorlar. Evlere, teçhizata hatta cesetlere bile mayın yerleştiriyorlar" iddiasında bulundu.

İddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken, Rusya Savunma Bakanlığı, Reuters haber ajansının yorum talebine yanıt vermedi.

Ukraynalı yetkililer, Kiev bölgesinin yeni kurtarılmış bölgelerindeki halka da tetikte olmaları uyarısı yaptı ve başkentin batısındaki Dimitrivka köyünde bir gün içinde bin 500'den fazla patlayıcı bulunduğu açıklandı.

Zelenski, mayınları temizlemek ve bölgelerin güvenliğini sağlamak için çabaların sürdüğünü söyledi; ancak kaçan sakinlere şimdilik geri dönmemelerini tavsiye etti; "Normal hayata eskisi gibi dönmek hala mümkün değil" dedi.

