Zelenski: “Rusya’ya Acil Yaptırım Uygulayın”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Batı’ya Rusya’ya acil yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

Zelenski bugün düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle cezalandırılması ve Rusya’ya acil yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, konuşmasında, Rusya ile Almanya arasındaki “Kuzey Akım 2” doğalgaz boru hattının “derhal durdurulmasını” istedi.

İki ülke arasındaki hattın yapımı geçen yıl tamamlanmış ancak henüz işlemeye başlamamıştı.

“Diplomatik ilişkileri koparın” talebi

Zelenski ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen talep doğrultusunda “Rusya ile diplomatik ilişkilerin gözden geçirileceğini” kaydederek, Batılı müttefiklerden Moskova’ya yaptırımlar uygulamak için beklememelerini istedi.

Moskova’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanımasının sadece kendi ülkesi için değil başka ülkeler de için de tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Zelenski, “Avrupa Birliği veya NATO üyesi değiliz ama Rusya bizi işgal ederse, komşularımız da riske girecektir: Moldova, Litvanya, Letonya, Estonya” dedi.

Ukrayna halkının barış istediğini belirten Zelenski, ancak her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kremlin: “Ayrılıkçı bölgelerin tanınmasının sükunet sağlamasını umuyoruz”

Kremlin'den Salı günü yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanıma adımının sükunet sağlaması umulduğu ve Moskova'nın Amerika ve diğer ülkelerle diplomasiye açık olmaya devam ettiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilerle telekonferansla yaptığı görüşmede, Rus kuvvetlerinin Donbass olarak bilinen iki ayrılıkçı bölgeye girip girmediğini söylemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Peskov, Rus kuvvetlerini bölgeye göndermenin durumun nasıl geliştiğine bağlı olacağını kaydetti.

