Zelenski: Sadece ABD tarafının deşifresi yayınlanacak sandım

Ukrayna lideri deşifresi yayınlanan telefon görüşmesiyle ilgili “ABD’nin demokratik seçimlerine müdahil olmak istemiyorum. Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” dedi. Trump ile görüşmesinden sonra Ukrayna basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenski "Sadece kendi kısımlarının yayınlanacağını sandım" diye konuştu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Temmuz ayındaki telefon görüşmesinin yayınlanan deşifresinde, Başkan Trump'ın Demokrat Partili olası rakibi Biden'a yönelik soruşturma açılması yönündeki taleplerine karşılık "Yeni savcı yüzde yüz benim adamım olacak. Bahsettiğiniz şirket özelinde bu konuya bakacak" ifadelerini kullandığı görülmüştü. Ukrayna lideri Trump'la yan yana kameraların karşısına geçtiğinde "Ukrayna bağımsız bir ülkedir. Kimseye ne yapacağını söyleyemem" tonunda konuştu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelinski telefon görüşmesinin yayınlanan deşifresine atıfta bulunarak, “Bence her şeyi okudunuz. Ben ABD’nin demokratik seçimlerine müdahil olmak istemiyorum. Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” ifadelerini kullandı.
Trump'la görüşmesinden sonra Ukraynalı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ukrayna lideri "Şahsen bazen bağımsız ülkelerin başkanları arasındaki bu tür görüşmelerin yayınlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca kendi kısımlarını yayınlayacaklarını sandım" dedi.
TRUMP: BASKI OLMADI
Başkan Trump da Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak “Baskı olmadı” ifadesini kullandı.
Trump, Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerinden milyonlarca dolar para kazandığını ve bunun araştırılması gerektiğini savundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı için “Bence bu korkunç bir şey. Ukrayna lideri yolsuzluğu durdurmak istiyor. Sanırım bu vaatle seçimi kazandı. Bu konuda başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.
Başkan Trump bir kez daha hakkındaki azil soruşturmasını “cadı avı” olarak niteledi. Telefon görüşmesinin deşifresine göre Ukrayna liderine irtibata geçmesini söylediği şahsi avukatı Rudy Giuliani için “Son derece saygın biri. İşini iyi biliyor” ifadelerini kullandı. Trump azil soruşturması için de “Demokratlar ve medyanın uydurması” yorumunda bulundu.
“KIRIM'I OBAMA DÖNEMİNDE KAYBETTİNİZ”
Trump Ukrayna lideriyle yan yana yaptığı açıklamada Ukrayna konusunda Obama dönemini suçladı.
Ukrayna liderine dönerek “Hatırlarsanız Kırım’ı ABD’de başka bir yönetim varken kaybettiniz. Trump yönetiminde kaybetmediniz. Obama döneminde kaybettiniz” diye konuştu.
“UKRAYNA BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDİR”
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelinski de Trump’ın kendisinden Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna enerji şirketi kapsamında faaliyetlerinin soruşturulması talebinde bulunduğu iddiasına ilişkin kendisine yöneltilen soruları bir süre sonra kendi dilinde yanıtlamaya başladı.
Tercüman aracılığıyla konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Zelinski, “Ukrayna bağımsız bir ülkedir” dedi. Ukrayna lideri kimseye bir şeylerin soruşturulması konusunda baskı yapamayacağının mesajını verdi.
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