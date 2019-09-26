Zelenski: Sadece ABD tarafının deşifresi yayınlanacak sandım

Ukrayna lideri deşifresi yayınlanan telefon görüşmesiyle ilgili “ABD’nin demokratik seçimlerine müdahil olmak istemiyorum. Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” dedi. Trump ile görüşmesinden sonra Ukrayna basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenski "Sadece kendi kısımlarının yayınlanacağını sandım" diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Temmuz ayındaki telefon görüşmesinin yayınlanan deşifresinde, Başkan Trump'ın Demokrat Partili olası rakibi Biden'a yönelik soruşturma açılması yönündeki taleplerine karşılık "Yeni savcı yüzde yüz benim adamım olacak. Bahsettiğiniz şirket özelinde bu konuya bakacak" ifadelerini kullandığı görülmüştü. Ukrayna lideri Trump'la yan yana kameraların karşısına geçtiğinde "Ukrayna bağımsız bir ülkedir. Kimseye ne yapacağını söyleyemem" tonunda konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelinski telefon görüşmesinin yayınlanan deşifresine atıfta bulunarak, “Bence her şeyi okudunuz. Ben ABD’nin demokratik seçimlerine müdahil olmak istemiyorum. Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” ifadelerini kullandı.