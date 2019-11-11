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Zelenski: "Ukrayna'da yabancılara toprak satışı için referanduma gidilecek"

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ukrayna'da Türklerin de dâhil olduğu çok sayıda yabancı yatırımcının merakla beklediği toprak reformuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den önemli açıklama geldi.

Zelenski: "Ukrayna'da yabancılara toprak satışı için referanduma gidilecek"

Sonat KEREM, Kiev, (DHA)- Ukrayna'da Türklerin de dâhil olduğu çok sayıda yabancı yatırımcının merakla beklediği toprak reformuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den önemli açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı görüntülü mesajda, Ukrayna'da yabancılara tarım arazilerinin satışının serbest bırakılması konusuna referandum ile karar verileceğini duyurdu.
Yakında parlamentoda görüşülecek olan yasa tasarısının, tarım arazilerinin satışının yalnızca Ukrayna vatandaşları için serbest bırakılmasını öngördüğünü belirten Zelenski, "Yabancı ülke vatandaşları ve ortakları arasında yabancılar olan şirketler, ancak referandumda halkın onay vermesi durumunda toprak satın alma hakkına sahip olacaklar" dedi.

UKRAYNALI ÇİFTÇİLERDEN PROTESTO
Ukrayna'da çiftçiler kısa süre önce 'Yabancılara toprak satışına hayır' sloganıyla parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi. Bugün de ülke genelinde binlerce çiftçi yolları kapatarak, kamu arazilerinin satışının serbest bırakılması yönündeki girişimleri protesto etti.
Ukrayna'da bugün tarım arazilerinin satışı yasak. IMF'nin, Kiev'e sağladığı kredilerin devamı için öne sürdüğü şartlardan biri tarım arazilerinin satışına yönelik moratoryumun kaldırılması. Tarım arazileri satış yasağının iptalini öngören yasa tasarısının ilerleyen dönemde Ukrayna Parlamentosu'nda görüşülmesi bekleniyor.

20 BİN TÜRK YAŞIYOR
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısını 20 bin olarak açıklamıştı.

Zelenski:

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