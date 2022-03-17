Zelenski'den Almanya Parlamentosu'na Ağır Eleştiriler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski video konferans yöntemiyle Alman Parlamentosu Bundestag'a seslendi. "Avrupa’nın ortasında yeni bir duvar oluşuyor, Almanya, Rusya’ya yeteri kadar tavır koyamadığı için bundan sorumlu" diyen Zelenski, konuşmasının başında ve sonunda ayakta alkışlandı.

İki dev ekranla parlamento binasında yansıtılan Zelenski’nin konuşması, bulunduğu binanın, Başkanlık Sarayı’nın yakınında gerçekleşen bir patlama nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Zelenski’den önce söz alan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckhart, Rusya’nın haksız bir savaş başlattığını ve sivillere saldırarak insanlık suçu işlediğini öne sürdü. Milyonlarca Ukraynalının ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını hatırlatan Göring-Eckhart, Putin’in başlattığı savaşın, demokrasi ve özgürlüğe karşı bir savaş olduğunu ve Avrupa’nın değerlerini hedeflediğini söyledi.

Konuşmasına "Rusya, Ukrayna’yı yok etmek istiyor. Elindeki tüm imkan ve silahları kullanarak kimsenin gözünün yaşına bakmadan, Ukrayna’da yaşayanları yok etmeyi hedefliyor" söyleriyle başlayan Zelenski, savaşın ilk üç haftasında onlarca kent ve yerleşim merkezinin bombalandığını, 108‘i çocuk binlerce Ukraynalının yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Avrupa'nın ortasında örülen duvarın çimentosunu döktünüz"

"Avrupa’nın ortasında, 2022 yılında bir halk yok edilmek isteniyor" diyen Zelenski, Almanya’yı sert sözlerle eleştirdi. Zelenski "Avrupa’nın ortasında yeni bir duvar oluşuyor. Berlin Duvarı gibi yeni duvar oluşuyor. Ukrayna’ya düşen her bomba bu duvarı sağlamlaştırıyor. Bu neden oldu? Almanya Ukrayna’yı yalnız bıraktı ve Rusya’ya teslim etti. Defalarca Kuzey Akımı 2’nin bir silah olduğunu, Rusya’nın bunu Avrupa’ya ve size karşı bir silah olarak kullanacağını söyledik. Ama siz ‘bu ticari bir meseledir’ dediniz ve yeni duvarın çimentosunu döktünüz. Halen bazı Alman şirketleri Rusya’yla iş yapıyor. NATO üyesi olmak istedik, bunun zamanı değil dediniz. Avrupa Birliği’ne girmek istedik, ona da destek vermediniz. İşte bizi çevreleyen, Avrupa’nın yeni duvarı böyle oluştu" dedi.

Hitler döneminde Alman ordularının Ukrayna’ya saldırdığını ve büyük katliamlar yaptığını hatırlatan Zelenski, 80 yıl sonra Rusya’nın benzer bir rol üstlendiğini savundu. Konuşmasının sonunda doğrudan Başbakan Scholz’e hitap eden Zelenski "Sayın Scholz, Ukrayna’ya destek verin. Kurulan duvarın yıkılmasına katkıda bulunun. Bu ülkenin güçlü yöneticisi olduğunuzu kanıtlayın ve savaşın sona ermesi için elinizden gelen her şeyi yapın" dedi.

