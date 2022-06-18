Zelenski’den Cephe Hattına Ziyaret

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin güneyindeki bir cephe hattında Ukraynalı askerleri ziyaret etti. Zelenski askerlerle, Mikolayiv bölgesine düzenlediği bir çalışma ziyareti sırasında buluştu.

Zelenski’nin resmi Telegram hesabında yayınlanan videoda, savaş sırasında sürekli giydiği haki renkli tişörtüyle Ukrayna Cumhurbaşkanı, yer altı sığınağı olduğu tahmin edilen bir mekanda askerlere madalya verirken ve askerlerle fotoğraf çekilirken görülüyor.

Zelenski, ziyaretin ne zaman gerçekleştiğinin bilgisini vermedi.

Volodimir Zelenski askerlerle buluşması sırasında, “Bizim cesur askerlerimiz. Her biri büyük bir gayretle çalışıyor. Kesinlikle dayanacağız. Kesinlikle kazanacağız” diye konuştu.

Rus güçleri, Mart ayı başlarında bölgenin başkenti Mikolayiv’in eteklerine ulaşmış ancak daha sonra bölgenin doğusu ve güneyine çekilmeye zorlanmışlardı. Bu bölgelerde çatışmalar hala devam ediyor.

Zelenski’nin ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna liderinin kenti de ziyaret ettiği ve yıkılan bir bölgesel yönetim binasında incelemelerde bulunduğu belirtildi. Mart ayı sonlarında binaya füzenin isabet etmesi sonucu 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Mikolayiv’de ayrıca bir hastaneyi ziyaret etti ve Belediye Başkanı Oleksandr Senkeviç ve Vali Vitaliy Kim’e Rus işgali sırasındaki çalışmalarında ötürü cesaret madalyası verdi.

