Zelenski'den Uzlaşma İşareti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı videolu mesajda, Rusya ile uzlaşmaya varmaya ilişkin yeni ipuçları verdi.

Zelenski, Salı günkü açıklamasında, Kiev'in uzun vadeli hedefi olan NATO üyeliğinden vazgeçmesiyle sonuçlanacak güvenlik garantilerini kabul etmeye hazırlandığını söyledi.

Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 97 çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyen Zelenski, ülkesinin NATO üyesi olmaması nedeniyle hava sahasını ve insanlarını bağımsız olarak korumak için bazı önerilerde bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya katılmak için önünde açık bir kapının henüz bulunmadığının farkında olduğunu kaydeden Zelenski, "Açık kapılardan içeri giremezsek o zaman bize yardım edebilecek, bizi koruyabilecek ortaklıklarla işbirliği yapmalıyız ve ayrı garantilerimiz olmalı" dedi.

Ukrayna'nın hem kendisi hem de uluslararası toplumun işine yarayacak sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu dile getiren Zelenski, Salı günü insani koridorların kısmen açıldığını bildirdi.

Zelenski ayrıca NATO'nun 5'inci maddesinin daha önce hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu da sözlerine ekledi. NATO'nun beşinci maddesi, bir NATO üyesine yapılan saldırının tüm ittifaka yapıldığı ilkesine dayanıyor.

Zelenski, Rus askerlerine teslim olmaları çağrısı yaptı. Zelenski, Rus askerlerine, "Ukrayna'dan hiçbir şey alamayacaksınız. Can alacaksınız. Peki ama neden ölesiniz? Ne için? Hayatta kalmak istediğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanı da Rusya'nın daha fazla roket saldırısı ve stratejik bombardıman yapmasını beklediğini söyledi.

