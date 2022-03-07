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Zelenskiy "Kasıtlı cinayet" diyerek açıkladı: "Batı yarın bunu fark edecek"

07.03.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken liderlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayımladığı videoda "Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz." dedi. Rusya'nın yalnızca askeri savunma sanayi işletmelerinin bombalandığıyla ilgili açıklamalarına da 'kasıtlı cinayet' yorumunda bulunan Zelenskiy, batılı liderlerin buna tepki vermediğini vurgulayarak "Yarın Batı bunu fark edecek" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy "Kasıtlı cinayet" diyerek açıkladı: "Batı yarın bunu fark edecek"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, pazar akşamı yayımladığı video mesajında, "Hava savunmamızın bugün Ohmatdet (hastanesi) üzerinde düşürdüğü füzeyi, silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz. Altyapımızın yıkımını affetmeyeceğiz. Ve Tanrı da affetmeyecek. Bugün değil. Yarın değil. Asla." diye konuştu.

"KASITLI CİNAYET"

Rusya'nın sadece askeri savunma sanayi işletmelerinin bombalandığıyla ilgili açıklamalarının "kasıtlı bir cinayet olduğunu" kaydeden Zelenskiy, bu işletmelerin çoğunun on yıllar önce, Sovyetler Birliği döneminde, şehirlerin tam ortasında inşa edildiğini belirtti. Zelenskiy, "Oralarda binlerce insan çalışıyor. Yüz binlerce kişi yakınlarda yaşıyor. Bu cinayet. Kasıtlı cinayet." ifadesini kullandı.

"EN AZINDAN YARIN BATI BUNU FARK EDECEK"

Batılı liderlerin bu açıklamalara herhangi bir tepki vermediğini vurgulayan Zelenskiy, "En azından yarın Batı bunu fark edecek, tepki gösterecek ve bir şeyler söyleyecek. Bu saldırıyı kimin hazırladığını tam olarak biliyoruz." şeklinde konuştu.

'KAHRAMAN ŞEHİR' UNVANI

Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın saldırılarına direnen Harkiv, Çernigiv, Mariupol, Gostomel ve Volnovaha'ya "Kahraman Şehir" unvanının verilmesini, Rus saldırılarına karşı direnen bazı şehirlerin yöneticilerinin de "Cesaret" ve "Bogdan Hmelnitskiy" nişanlarıyla ödüllendirmesini kararlaştırdığını aktardı. (AA)

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Rusya Ukrayna
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