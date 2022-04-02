Zelenskiy: 3 binden fazla kişinin Mariupol'den tahliyesi gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Rus birliklerinin kuşatmasıaltındaki Ukrayna kenti Mariupol'den 3 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Zelenskiy, video mesajında Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerindeki insani koridorlardan 3 bin 71'i Mariupol kentinden olmak üzere toplam 6 bin 266 kişinin tahliyesinin sağlandığını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Ukrayna'nın kuşatma altındaki bölgelerinden tahliyeler için Cumartesi günü için yedi insani koridorun daha planlandığını açıkladı. Vereshchuk, söz konusu koridorların birinin Mariupol kentinden özel araçlarıyla ve otobüslerle çıkmak isteyenlerin tahliyesi için öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Mariupol'de açılması planlanan insani koridorlar için Rusya'dan geçen hafta yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de sürecedoğrudan katılımıyla uygulamayı öneriyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinden tahliye girişimini ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Komite, Cuma günü bölgeye 54 Ukrayna otobüsünün koordinasyonu için bir ekip göndermişti, ancak "koşulların bunu imkansız kılması nedeniyle geri dönmek zorunda kalındığı” açıklandı. Cumartesi günü tekrar bir girişimde bulunacaklarını ekledi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol kenti, haftalardır Rusya'nın bombardımanı altında. Ukrayna kaynaklarına göre, 24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana kentte en az 5 bin kişi hayatını kaybetti.

AFP, rtr / AI, JD

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