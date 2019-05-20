HABER

Zelenskiy başkanlık yemini etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Ukrayna’da Cumhurbbaşkanı seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, yemin töreniyle resmen görevine başladı.Ukrayna Meclisi’nde bugün yerel saat 10.00 itibariyle başlayan yemin töreninde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yemin ederek başkanlık görevine resmen bugün başlamış oldu.

Ukrayna’da Cumhurbbaşkanı seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, yemin töreniyle resmen görevine başladı.
Ukrayna Meclisi’nde bugün yerel saat 10.00 itibariyle başlayan yemin töreninde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yemin ederek başkanlık görevine resmen bugün başlamış oldu. Törene, Ukrayna’nın devlet organlarının başkanları olmak üzere, birçok ülkenin de temsilcileri katıldı. Yabancı katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Litvanya, Polonya, Çekya, Moldova, Japonya, Letonya gibi ülkelerden de temsilciler katıldı. Törende dini yetkililer de yerini alırken, İslam dünyasını temsilen Kiev Müftüsü Şeyh Ahmed Tamim de törende hazır bulundu. Salondaki misafirlerin isimleri tek tek okunurken, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun anons edilmesiyle okunmasıyla Poroşenko dakikalarca alkışlandı.
Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ben, halk tarafından devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy. Tüm gücümle Ukrayna’nın bağımsızlığını koruyacağıma, halkın özgürlük haklarını savunacağıma, kendi yükümlülüklerimi Ukrayna’nın söz sahibi olması adına kullanacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullanarak yemin etti.
“Rusya Federasyonu ile diyaloğa hazırız”
Yemin töreni boyunca Ukraynaca konuşan Zelenskiy, açıklamasının Rusya’yı hedef alan kısmında Rusça olarak “Tüm esirlerimizin serbest bırakılması karşılığında diyolağa hazırız” şeklinde konuştu. Ukrayna Radikal Partisi Başkanı Oleg Lyaşko, Rusça ifadelere bağırarak tepki gösterdi ve bunun üzerine Zelenskiy, “İnsanları bu şekilde ayırmaya devam edin” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy açıklamasının devamında, “İzlanda’lılar gibi futbolda, Japonlar gibi teknolojide ve İsviçreliler gibi birbiriyle barış içinde yaşama konularında birinci sırada olmalıyız. Sevgili halkım, tüm hayatım boyunca Ukraynalıların gülmesi için uğraştım. Bütün kalbimle hissederek yaptım bunu. Bu benim sadece işim değil misyonumdu. Görevde olacağım 5 sene boyunca ağlamamanız için çalışacağım” dedi. Meclisteki konuşmasının ardından Zelenskiy, dışarıda toplanan halkla selamlaştı.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Kaymakam Kurt: "Şehitlerimizin her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi var"Kaymakam Kurt: "Şehitlerimizin her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi var"
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeliFETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

İlkokul kantininde iğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Hava savunma görevi lazer silahlarda! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hepsini Türkiye üretti! İşte son teknoloji hava savunma sistemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.