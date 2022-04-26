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Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı

26.04.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz gün yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı. Zelenskiy, görüşmede Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını belirterek, "Ukrayna ordusunun acilen yenilenmesi durumlarını konuştuk. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik" dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri aktardı. Rusya’nın bazı Ukrayna kentlerine saldırılarını sürdürdüğünden bahseden Zelenskiy, Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanmasını, kendilerine de tüm dünya kamuoyundan daha fazla destek verilmesini istedi.

"ARTAN GIDA FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Gün içinde yaptığı diplomatik görüşmelere değinen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Mariupol’deki son durum, sivillerin ve yaralıların tahliyesi, etkisizleştirilen Ukrayna ordusunun acilen yenilenmesi durumlarını konuştuk. Rusya ile müzakere sürecini ve savunma alanında da görüştük. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik. Artan gıda fiyatları birçok ülkede şimdiden kritik seviyelere ulaştı. Ama bu sadece başlangıç” dedi.

Zelenskiy, Rusya’nın barış istememesi durumunda birçok insanın ve ülke sisteminin artan gıda fiyatları ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesine de değinen Zelenskiy, kendilerine verdiği destek nedeniyle ABD ve Başkan Joe Biden’a minnettar olduklarını ifade etti.

YENİDEN SEÇİLEN MACRON'A TEBRİK

Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendiren Zelenskiy, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Emanuel Macron’u tebrik ederek, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Akşam cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ukrayna onun desteğini her zaman takdir edecek, Fransa'nın yardımı için her zaman minnettar olacaktır. Fransa ve Macron ile birlikte özgürlüğümüzü ve birleşik Avrupa’yı korumak için daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum” dedi. (İHA)

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