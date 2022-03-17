Zelenskiy'den Almanya Parlamentosu'nda çarpıcı sözler: Her şeyi ve herkesi hedefliyorlar

Rusya-Ukrayna savaşı 22. gününde şiddetli şekilde devam ederken, diplomatik girişimler ateşkes konusunda henüz sonuç vermedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yöntemiyle birçok ülkeye seslenirken, Rusya'nın saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı. Son olarak Almanya Parlamentosu'na konuşan Zelenskiy, Rusya'nın hedef gözetmeksizin saldırı yaptığını söyledi. İşte Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkanlar...

"3 HAFTADA BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ"

Füzelerle buralara saldırıyorlar. Pek çok Ukraynalı öldü binlerce kişi 3 hafta içinde hayatını kaybetti. İşgalciler 180 çocuğu öldürdü. Tam da Avrupa’nın ortasında, burada bunlar gerçekleşti. Ben size pek çok toplantıdan görüşten ve talepten sonra destek için sesleniyorum. Bunlardan bazıları yaptırımlar sonrası artık geç kalındığını gösteriyor. Savaşı durduramadık. Biz şimdi şirketlerinizin Rusya ile ne kadar bağlı olduğunu gördük.

"BURASI BERLİN DUVARI DEĞİL AMA..."

Bu devlet sizi kullanıyor ve diğer ülkeleri kullanıyor. Amaç savaşa fon oluşturabilmek. Savaşın 3 haftası bitti ve bu 3 hafta içinde geçmişte gördüğümüz şeyleri görüp fark etmediğimiz şeyi anladık. Biz şimdi bir duvarın arkasındayız. Burası Berlin duvarı değil ama çok güçlü bir duvarın arkasındayız. Barışa yönelik alınan her karar bize yardımcı olacak. Bu ne zaman gerçekleşecek. Sevgili Alman halkı…

AB ÜYELİĞİ TEPKİSİ

Biz masada böyle bir karar olması yakın gelecekte mümkün görünmüyoruz. Aynı zamanda siz üyelik kararını erteliyorsunuz. Siz bunun siyaset olduğunu düşünüyorsunuz ama bunlar aslında yeni duvara katkıda bulunacak taşlar. Ben şimdi doğrudan size seslenmek istiyorum. Saldırgan şunu anladı. Siz güçlüsünüz. Siz ekonomik yaptırımlar diyorsunuz ve sürekli ekonomiden bahsediyorsunuz. Ve şimdi yeni taşlar ekleniyor Avrupa’yı bölen duvara. Bu duvar bizim aramızda Avrupa halkı arasında örülüyor. Herkes bizim yaşadığımız şeyi derinden hissetmiyor.

"7-24 DEVAM EDİYOR"

Ben Mouripol vatandaşları adına size sesleniyorum şu anda. Bu kent Rus güçleri tarafından kuşatma altında bulunuyor şu anda ve kenti yerle bir ediyorlar. Binlerce kişiyi öldürüyor. Ve 7-24 bu devam ediyor.

"HER ŞEYİ HEDEFLİYORLAR"

İnsanların gıdaya suya elektriğe erişimi söz konusu değil. Tüm hafta boyunca bu böyleydi. Rus güçleri sivillerle askerler arasında hiçbir ayrım yapmaksızın bu saldırılarını sürdürüyor. Her şeyi ve herkesi hedefliyorlar. Dün yine saldırılar devam etti ve yüzlerce kişinin bulunduğu bir yeri hedeflediler doğumhaneyi hedefleyip herkesin ölümüne yol açtılar. İnsani yardımların da kente girmesine izin vermiyorlar. Bizim vatandaşlarımızı korumamıza izin vermiyorlar. Eğer bu duvarın ötesine geçerseniz tam da bunların yaşandığını görecekseniz.

"BAŞKA ÜLKENİN UYDUSU OLMAK İSTEMİYORUZ"

Burada bir hava köprüsü oluşturulabilirdi. Bizim halkımızın öldürülmemesi için şimdi biz yalnızca uçaklar alıyoruz ve füzeler alıyoruz. Ben ikinci dünya savaşını yaşamış olanlara seslenmek istiyorum. Almanya liderinin bizi geçtiğimiz yıl ziyaret ettiği bina Rus füzelerinin hedefi oldu. 2. Dünya Savaşı'ndan 80 yıl sonra siyasetçilerin bir daha böyle bir savaşa izin vermemesi gerekiyor. Bizim neden bunu yaptığımızı anlamak istemiyorlar bizim ülkemizi savunanlar askerlerimiz onlar bizim özgür bir ülkede yaşamamız için mücadele veriyorlar. Biz başka bir ülkenin uydusu olmak istemiyoruz. Siz bunu görmüyorsunuz. Siz anlamasınız da ülkemizi korumak için biz savaşı yürütüyoruz.

Rusya’yı finansal pazarlardan yoksun bırakanlara minnettarız. Bu duvarın ötesine geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Biz insanların kurtulmasından bahsederken neden bahsettiklerimizi biliyorlar. Siz olmadan bizim kendi başımıza ayakta durmamız zor olacaktır.

