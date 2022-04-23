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Zelenskiy'den çarpıcı açıklama: Rusya, Ukrayna'dan sonra diğer ülkeleri de ele geçirmek istiyor

23.04.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy, devam eden savaşla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından dünyaya seslenen Zelenskiy, Rusya için Ukrayna’ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya’nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirterek, tarafsız kalan ülkelere destek çağrısı da yaptı. Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunan Ukraynalıları Rus güçlerine karşı direnmeye çağırdı.

Zelenskiy'den çarpıcı açıklama: Rusya, Ukrayna'dan sonra diğer ülkeleri de ele geçirmek istiyor

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayımladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'dan sonra başka ülkeleri hedef alacağını iddia etti. Zelenskiy "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya’nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." dedi.

"BİZE YARDIM ETMELİSİNİZ"

Zelenskiy, savaşa tepki vermeyen ve Ukrayna'ya yardım etmeyen tarafsız ülkelere de çağrıda bulunarak, bunun çok riskli olduğunu, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini söyledi. Yaşamın ölüme karşı zaferine inanan tüm halkların Ukrayna ile savaşması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik.” ifadesini kullandı.

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Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın ortaklarının istedikleri silahları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

DİRENİŞ ÇAĞRISI

Ülkesinin ilk görevinin orduyu gerekli silahlarla temin etmek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ve sonunda bizi dinleyen, tam olarak istediğimizi bize veren tüm ortaklarımıza minnettarım. Çünkü bu silahlarla binlerce insanın hayatını kurtarabileceğimizi kesin olarak biliyoruz. İşgalcilere Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalacakları günün yaklaştığını gösterebiliriz.” şeklinde konuştu. Zelenskiy, Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunan Ukraynalıları da direniş çağrısı yaptı. (AA)

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