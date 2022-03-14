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Zelenskiy'den dünyayı ayağa kaldıracak açıklama! 'Rus füzeleri...'

14.03.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çok kritik bir uyarı geldi. Ülkesini Rus işgaline karşı savunmayı ve tüm dünyaya yardım çağrılarında bulunmayı sürdüren Zelenskiy'in Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın hava sahalarıyla ilgili açıklaması tedirgin etti.

Zelenskiy'den dünyayı ayağa kaldıracak açıklama! 'Rus füzeleri...'

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş 19 gündür aralıksız sürüyor. Rus birlikleri askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşimleri de hedef almaya devam ediyor. İnsani yardım koridorları için sağlanan geçici ateşkesler bölgedeki çatışmaların önüne geçemiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'nın saldırılarıyla ilgili korkutan bir açıklama geldi...

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"ARTIK AN MESELESİ"

Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO’ya ve Avrupa Birliği’ne (AB) seslenerek Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istedi.

Zelenskiy konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz sene NATO liderlerini uyarmıştım. Rusya’ya karşı ciddi yaptırımlar uygulanmazsa savaşın başlayacağını söylemiştim. Ben haklı çıktım. Şimdi tekrar söylüyorum. Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek. Artık an meselesi” ifadelerini kullandı. (İHA)

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