Zelenskiy'den Mariupol ile ilgili yeni açıklama: Askerlerimiz ve 120 bin sivil ablukada

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci ayında çatışmalar ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde şiddetlenerek devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, Azak Denizi'ne kıyısı olan Mariupol'la ilgili yeni bilgileri paylaştı. Zelenskiy, İspanya ve Danimarka Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, önümüzdeki sürecin Ukrayna’nın doğusu için zor olacağını söyledi.

"ÇOĞU KADIN VE ÇOCUKLAR"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Mariupol’ün tam kontrolünü ele geçirdiklerine yönelik açıklamasına değinen Zelenskiy, “Mariupol’ün çoğunu uzun zaman önce ele geçirdiklerini ben de siz de çok iyi biliyoruz ama şehirde Ukrayna askerlerinin kaldığı kısımlar var.” dedi. Zelenskiy, “Askerlerimizin yanında sivillerimiz de var. Bunların çoğu kadın ve çocuklar. Yaklaşık 120 bin sivil Mariupol’da abluka altında.” ifadelerini kullandı.

"FABRİKADA 400 YARALI ASKERİMİZ VAR"

Mariupol’deki Azovstal fabrikasında yaklaşık 400 yaralı Ukrayna askerinin bulunduğunu da aktaran Zelenskiy, söz konusu askerlerin takas işlemiyle iade edilmesi için karşı tarafa teklifte bulunduklarını belirtti.

"BİN YERLEŞİM YERİNİ KURTARDIK"

Zelenskiy, Portekiz Parlamentosunda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada ise , "Rus işgalciler işgal ettikleri topraklardan daha şimdiden en az 500 bin vatandaşımızı (Rusya'ya) çıkardı. Bu tehcirdir, geçmişin en korkunç totaliter rejimlerin yaptığı budur." ifadesini kullandı.

Sınır dışı edilen Ukraynalıların evraklarına el konulduğunu ve iletişimden mahrum bırakıldığını belirten Zelenskiy, "Vatandaşlarımız, Rusya'nın uzak bölgelerine dağıtılıyor." dedi.

Zelenskiy, 57 günlük tam kapsamlı bir savaşta Rusya tarafından ele geçirilen yaklaşık 1000 yerleşim yerini kurtardıklarını ancak hala işgal edilen kent ve yerleşim yerlerinin daha da fazla olduğunu vurguladı.

Rus işgaline karşı savunmak için özgür dünya halklarından ülkesine silah yardımında bulunmalarını talep ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Leopard tankları, zırhlı araçlar, Zıpkın gemisavar füzeleri bunlar sizin sahip olduğunuz ve Avrupa'nın özgürlüğünü korumaya yardımcı olabileceğiniz şeyler. Bu nedenle bu yardımı bize sağlamak için ülkenize başvuruyorum." diye konuştu.

"AYLIK 7 MİLYAR DOLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Diğer yandan Dünya Bankası ve Ukrayna hükûmeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Zelenskiy, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'da neden olduğu zararı anlattı.

Ülke genelinde okullar, üniversiteler, hastaneler, işletmeler ve altyapının yıkıma uğradığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz limanlarını abluka altına almasının ise Ukrayna'nın ihracatını ve dünyanın gıda güvenliğini etkilediğini söyledi.

Zelenskiy, "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var." dedi.

Uluslararası toplumun Rusya'yı Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından dışlaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, tüm ülkeleri Moskova ile ilişkileri kesmeye çağırdı.

"HASAR 60 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binalara ve altyapıya verilen fiziki hasarın kabaca 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını bildirdi.

Malpass, Ukrayna'nın temel devlet hizmetlerinin devamlılığının desteklemesi için halihazırda 3 milyar dolardan fazla kaynağı seferber ettiklerini anımsattı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise savaşın Ukrayna ekonomisi için yıkıcı olduğunu kaydetti.

Georgieva, gelecek 2-3 ay içinde, Ukrayna'da hükûmetin ve ekonominin savaşın ortasında çalışmaya devam edebilmesi için ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaç duyulabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, özellikle imtiyazlı finansman ve hızlı dağıtılan hibeler gibi daha fazla dış finansmanın gerekli olduğunu vurguladı. (AA)



