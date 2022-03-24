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Zelenskiy'den NATO zirvesinde büyük iddia! "Bu sabah vurdular"

24.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün tüm dünyanın takip NATO Liderler Zirvesi'nde ses getirecek açıklamalar yaptı. Yardım çağrılarına yanıt alamamanın "korkunç bir şey" olduğunu söyleyerek yakınan Ukrayna lideri Rusya'nın bugün yaptığı bir saldırıyla ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Zelenskiy'den NATO zirvesinde büyük iddia! "Bu sabah vurdular"

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde liderler bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de toplantıya çevrimiçi bağlanarak bir konuşma yaptı.

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Ukrayna’ya 24 Şubat’tan bu yana binden fazla roketin atıldığının altını çizen Zelenskiy şöyle konuştu:

“Başkent Kiev'den selamlar. NATO’da değiliz ancak hem kendi değerlerimizi hem de sizin değerlerinizi savunuyoruz. Bu değerleri bir aydır kahramanca savunuyoruz. Rusya 10 yılda yeterince askeri birliğini ve ordusunu topladı. Ölümler için çılgınca paralar yatırdılar. Ukrayna binlerce ölümle, yıkılan binalarla ve göç eden insanlarıyla direniyor. Bazı vatandaşlarımız NATO ülkelerinde bulunuyor. Bir ay içinde binden fazla roket attılar ve yüzden fazla uçuş gerçekleştirdiler.”

“UKRAYNA ORDUSU EŞİT VE ADİL OLMAYAN ŞARTLARLA DİRENİYOR”

Defalarca kez yardım çağrısında bulunduğunu ama NATO’nun yardıma yanaşmadığını ifade eden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

“24 Şubat’ta size hava sahamızı kapatmanız için başvurmuştum. Net bir cevap sizden duyamadık. Ukrayna roketlere karşı güçlü silahlara sahip değil. Biz onlardan daha az sayıda hava aracına sahibiz ve bundan dolayı Ruslar toplu yıkımlara yönelik saldırılar yapabiliyor. Ukrayna ordusu eşit ve adil olmayan şartlarla bir aydır direniyor. Sizin elinizde bin tane uçak var ancak biz bir tanesini bile alamadık. 20 binden fazla tankınız var ve bundan yüzde birini vermenizi, satmanızı istedik ama net cevap alamadık. Savaşta yapılan yardım çağrılarına cevap alamamak korkunç bir şey. Biz sadece yaşamak istiyoruz. NATO’yu suçlamıyoruz. Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil.”

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“BU SABAH BİZİ FOSFOR BOMBALARIYLA VURDULAR”

Ukrayna ordusunun hangi standartlarda olduğunu herkesin gördüğünü ifade eden Zelenskiy konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu sabah bizi fosfor bombalarıyla vurdular. Çocuklar ve yetişkinler öldü. Eğer istediğimiz silahları verirse NATO bizi Rus işgalinden koruyabilir. NATO, Rusya’nın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını biliyor ve Rusya’nın saldırısından korkuyor. Ruslar, Baltık ülkelerine ve Polonya’ya kadar gidecek. Size dürüst olacağım, Budapeşte Memorandumu topraklarımızda işe yaramadı. Size yardımlarınızdan dolayı minnettarız. Bize elinizdeki uçaklardan ve tanklardan yüzde birini verebilirsiniz. Bu silahlar bizde olduğunda size ve bize yüzde yüz güvenlik garantisi verecek.

Böyle bir direnişten sonra bize hiçbir zaman ordumuzun NATO standartlarında olmadığını söylemeyin. Bizim standartlarımızın ne olduğunu gösterdik. NATO da insanların güvenliği için neler yapabileceğini gösterebilir. Ukrayna somut adımlar, somut güvenlik garantisi bekliyor. Bizim şartlarımız artık masada. Bize destek verenlere teşekkür ederim. Yaşasın Ukrayna!”

(İHA)

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