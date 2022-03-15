HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy'den öldürülen ABD’li gazeteci Brent Renaud’un ailesine mektup!

Zelenskiy'den öldürülen ABD’li gazeteci Brent Renaud’un ailesine mektup!

15.03.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Irpin kentinde Rus askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Brent Renaud’un ailesine bir mektup yazarak, taziye mesajı verdi.

Zelenskiy'den öldürülen ABD’li gazeteci Brent Renaud’un ailesine mektup!

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda 51 yaşındaki film yapımcısı ABD’li gazeteci Brent Renaud, 13 Mart tarihinde Ukrayna’nın Irpin kentinde mültecileri görüntülediği sırada, Rus birliklerinin ateş açması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.

6de6ce06b7d5bedf036ebb6f705f91d1

Yaşanan olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Renaud’un ailesine bir mektup yazdığını duyurdu. Mektubunda, yaşanan olaydan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirten Zelenskiy, Renaud’un ailesine en içten taziyelerini ilettiğini kaydetti.

1e698676c5875248fc5ebdabe24e2ae9

Sosyal medya açıklamasında Zelenskiy, "Rusya’nın Ukrayna halkına uyguladığı acımasızlığı ve kötülüğü belgelerken hayatını kaybeden Renaud’un ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Renaud’un hayatı ve fedakarlığı, dünyaya ışığın güçlerinin karanlığın güçlerine karşı savaşında göğüs germek için ilham versin" ifadelerini kullandı.

022a49fd-8300-4f88-8536-106c0338d2aa

Mektubunda ise Zelenskiy, "Sevgili oğlunuz ve kardeşiniz Brent Renaud’un trajik ölümü nedeniyle size en içten taziyelerimi sunmak için bu yazıyı derin bir üzüntüyle yazıyorum. Tüm cesareti ve kararlılığıyla, saldırgan devletin ulusumuza da uyguladığı eşi görülmemiş acımasızlığı ve kötülüğü kayda almak için en tehlikeli savaş bölgelerine gitti" dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Roman Abramovich'in rotasında İstanbul sürpriziRoman Abramovich'in rotasında İstanbul sürprizi
Taksim'de polisle doktorlar arasında arbedeTaksim'de polisle doktorlar arasında arbede
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet DavutoğluKılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyardılar: Yıkılıp yeniden yapılmalı

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyardılar: Yıkılıp yeniden yapılmalı

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.