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Zelenskiy'den Putin'i kızdıracak sözler! 'Öyle kayıplar verdiriyoruz ki...'

14.03.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesinin Gönüllüler Günü nedeniyle kamera karşısına geçerek halka hitap etti. Savaşı kazanma kararlılığını dile getiren ve direniş vurgusunu yineleyen Zelenskiy'in konuşmasında Rusya'ya verdikleri büyük zayiat nedeniyle Rusya'nın paniklediği yönündeki iması dikkat çekti.

Zelenskiy'den Putin'i kızdıracak sözler! 'Öyle kayıplar verdiriyoruz ki...'

Ukrayna, 24 Şubat’ta başlayan Rus işgaline karşı 19 gündür direnmeye devam ediyor. Bugün savaşın gölgesi altında Gönüller Günü'nü kutlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy halka halka hitap ederek savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. "Düşmana öyle kayıplar verdiriyoruz ki nereden yardım alacaklarını bilemiyorlar" diyen Zelenskiy, savaşı direnerek kazanacaklarını ifade etti.

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Zelenskiy konuşmasında şunları söyledi:

“Tüm Ukraynalılar size sağlık diliyorum. Güzel bir hava ancak buna artık önem vermiyoruz. Kiev’de ve diğer şehirlerde temiz bir gökyüzü yok, sokaklar sessiz. Bugün Gönüllüler (Askerler) Günü’nü kutluyoruz. Normal hayatta birbirimizi fark etmiyoruz ancak tehlike anında birleşebiliyoruz. Ukraynalılardan gönüllü asker olmalarını, yardım etmelerini istemeye gerek kalmıyor. Askerlerimizin gücü zaferimizden bahsediyor. Ukrayna bizim için milyonlarca mutlu insan ve hayat demektir. Bundan dolayı milyonlar ülkesini koruyor ve hepimiz gönüllüyüz. Ukrayna’ya sağlık ekipmanlarıyla yardım eden, temel insani ihtiyaçlar konusunda destek olan, işlerini devam ettiren, yardım eden herkese minnettarım."

“NEREDEN YARDIM ALACAKLARINI BİLEMİYORLAR”

Rus işgaline karşı direnişin 19’uncu gününde olduklarını belirten Zelenskiy şöyle sözlerine devam etti:

“Savunmamızın 19’uncu gününde kahramanca direniyoruz. Biz düşmana öyle kayıplar verdiriyoruz ki nereden yardım alacaklarını bilemiyorlar. Ancak rahatlamaya hakkımız yok. Ruslar bu savaşa onlarca yıl hazırlandılar. Bundan dolayı direnerek hak ettiğimiz zafere, barışa ulaşacağız. Bugün videokonferans yoluyla müzakereler başladı ve buna yönelik haberler akşam belli olacak. Halk kendini korurken Ukrayna ekonomisini de korumak zorunda. Caddelerde hayat devam etmeli, mağazalar çalışmalı. Küçük ve orta ölçekli işyerlerinin çalışması lazım. Ukrayna Bakanlar Kurulu birkaç gün içinde detayları açıklayacak. Rus ordusu şehirlerimizi bombalamaya devam ediyor.”

Savaştan sonra her caddeyi, her daireyi, her evi yeniden onaracaklarını ifade eden Zelenskiy, “Ukrayna’nın yaşaması için fon oluşturuyoruz. Düşmanlar topraklarımızı işgal ederken kendimizi korumalıyız. Birbirinize yardım edin, birbirinizi koruyun. Birlikte kazanacağız. Yaşasın Ukrayna” dedi. (İHA)

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