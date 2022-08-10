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Zelenskiy'den Rusya-Ukrayna savaşı için çarpıcı sözler! 'Orada son bulmalı'

10.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gözünü son günlerde Çin-ABD hattındaki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle başlayan ve yeni savaş riski endişelerine yol açan krize çevirse de Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali devam ediyor. Direnişini sürdüren Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Kırım'da meydana gelen patlamalara dikkat çekerken savaşın sonu için Kırım bölgesini işaret etti.

Zelenskiy'den Rusya-Ukrayna savaşı için çarpıcı sözler! 'Orada son bulmalı'

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki Rusya'ya ait Novofedorivka askeri üssünde dün patlama gerçekleşti. Kırım Valisi Sergey Aksyonov, patlama sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya-Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım’ın kurtuluşuyla da son bulmalı" dedi.

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"KIRIM İŞGAL ALTINDA OLDUĞU SÜRECE KARADENİZ'DE GÜVENLİK OLMAZ"

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan Rusya’ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün meydana gelen patlamaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den yeni bir açıklama geldi.

Zelenskiy, Kırım’dan vazgeçmeyeceklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Kırım, Ukrayna’ya aittir. Kırım’dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya, Avrupa’nın her zaman en iyi yerlerinden biri olan ve olmaya devam edecek olan yarımadamızı Avrupa’nın en tehlikeli yerlerinden biri haline getirdi. Kırım’da Rus işgalcilerin varlığı, tüm Avrupa ve küresel istikrar için bir tehdittir. Kırım işgal altında olduğu sürece Karadeniz bölgesi güvenli olamaz. Rusya, yarımadamızı askeri üs olarak kullanabildiği sürece, Akdeniz kıyısındaki birçok ülkede istikrarlı ve kalıcı bir barış olmayacaktır."

"SAVAŞ KIRIM İLE BAŞLADI, KIRIM’IN KURTULUŞUYLA SON BULMALI"

Zelenskiy, ülkesindeki savaşın Kırım ile başladığını söyleyerek, "Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım’ın kurtuluşuyla son bulmalı. Bugün bunun ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Ancak Kırım’ın kurtuluşu için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan Rusya’ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün 7 kez art arda patlama sesleri duyulmuş, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

(İHA)

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