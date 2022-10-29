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Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

29.10.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı yayınladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

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"DOST TÜRK HALKINA BARIŞ, ESENLİKLER VE REFAH DİLİYORUM"

Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum." (AA)

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29 ekim zelenskiy

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