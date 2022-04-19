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Zelenskiy dünyaya duyurmuştu! Rusya açıkladı: Donbas'taki hedefler vuruldu

19.04.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamayla Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde taarruza geçtiğini dünyaya duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da Donbas’taki hedefleri vurduklarını açıkladı. Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbas bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait hedefleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını belirterek, "180 kadar asker ve 15 zırhlı araç yok edildi" dedi.

Zelenskiy dünyaya duyurmuştu! Rusya açıkladı: Donbas'taki hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Donbas bölgesinde de yer alan bazı hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını aktardı. Konaşenkov, “Kalinovo-Popasnoe yerleşim birimi civarında 2 müstahkem mevki, Mirnoe, Slavyansk ve Popasnoe yerleşim birimi civarında düşman askeri teçhizatı ve askerlerin toplandığı yer havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 180 kadar asker ve 15 zırhlı araç yok edildi. Ayrıca Barvenkovo yerleşim birimi civarında Buk-M1 hava savunma füze sistemi imha edildi.” ifadesini kullandı.

Rus hava operasyonel taktik kuvvetlerinin "31 Ukrayna askeri nesnesini" vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Razdolnoe ve Novogrodovka yerleşim birimi civarında 2 komuta merkezi, 28 askeri teçhizat ve askerlerin toplandığı alan ile Privolye civarında çok namlulu roketatar füzesi cephaneliğinin yer aldığını ifade etti.

UKRAYNA ORDUSUNUN KAYIPLARINI AÇIKLADI

Rus hava savunma sisteminin Çernobayevka, Zaliznoe ve Pokrovskoe yerleşim birimleri üzerinde 3 Ukrayna insansız hava aracını da vurduğunu söyleyen Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 2 komuta merkezi, cephanelik, top bataryası ve bir dizi askeri teknik aracı ateş altına aldığını dile getirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 140 uçak, 490 insansız hava aracı, 253 hava savunma füze sistemi, 2 bin 367 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roketatar, 1021 obüs ve havan topu, 2 bin 225 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

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ZELENSKİY SONUNA KADAR SAVAŞACAKLARINI DUYURMUŞTU

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus ordusunun yeni saldırısını dünyaya video mesajla duyurmuştu.
AA-20220409-27520808-27520807-ZELENSKIY_BEKLEYECEK_ZAMANIMIZ_YOK_RUSYAYA_PETROL_AMBARGOSU_UYGULAYIN
Kamera karşısına geçen Zelenskiy "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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