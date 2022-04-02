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Zelenskiy, "Durum kritik" diyerek açıkladı: Türkiye ile görüşüyoruz

02.04.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'daki savaşın başından bu yana en önemli konulardan olan sivillerin tahliyesi ile ilgili Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni açıklama geldi. Mariupol'deki durumun kritik olduğunu belirten Zelenskiy, sivil ve askerlerin tahliyesinde arabulucu olması için Türkiye ile görüştüklerini açıkladı.

Zelenskiy, "Durum kritik" diyerek açıkladı: Türkiye ile görüşüyoruz

Çatışmaların en şiddetli yaşandığı Mariupol'deki tahliyelere ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi ve Türkiye ile arabuluculuk konusunda görüştüklerini açıkladı.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, bugün insani yardım koridorlarının Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya bölgelerinde açıldığını belirtti.

MARİUPOL'DEN TAHLİYELER...

Böylece Mariupol başta olmak üzere bu bölgelerde yer alan kentlerden toplam 6 bin 266 sivili tahliye ettiklerini belirten Zelenskiy, özellikle insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol’den yaralıları ve ölenleri çıkarmak için ayrı bir görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

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"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Zelenskiy, "Bizim askerlerimiz ve sivillerimiz hepsi. Bu konuda Türkiye ile arabulucu olması için görüşüyoruz. Yakında daha detaylı bilgi verebileceğimi umuyorum." dedi.

Öte yandan Rusya'da zorunlu askere davet alan genç çocukların ailelerini uyaran Zelenskiy, "Bu, geleneksel görünen ama yine de normalden farklı olan bir zorunlu askere çağırma olacak. Bu yıl askere gelenler bize karşı savaşa gönderilebilir. Bu nedenle, bu birçok genç erkek için garantili ölüm demektir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya’nın özellikle Kırım'da insanları askere almaya çalıştığının altını çizerek, bunu uluslararası insani hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Bu vesile ile Kırım'a seslenen Zelenskiy, "Bunu sabote edin. Emirlere uymayın. Eğer işe yaramazsa ilk fırsatta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olun. Her şeyi anlayacağız." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus askerlerinin kuzey eyaletlerden çekilmeye başladığını ancak doğu bölgesinde yoğunlaşarak yeni güçlü saldırılara hazırlandığını da ifade etti.

Ukrayna Müslümanlarını mübarek ramazan ayı dolayısıyla tebrik eden Zelenskiy, "Bu ay samimi dualar, karşılıklı bağışlama ve hayır işlerini temsil eder." dedi.

UKRAYNA'NIN GARANTÖRLÜK TALEBİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da heyetler arasındaki görüşme sonrası Ukrayna'nın, Türkiye'den garantörlük talebine ilişkin konuştu.

Türkiye'nin garantör olması konusunda nasıl bir perspektif çizileceğine ilişkin soruya ise Kalın, şu yanıtı verdi:

"Bunun muhtevası, kapsamı, modalitesi, fonksiyonları, maddeleri hepsi, bütün bu unsurlar bir araya geldiği zaman o yapılacak anlaşmanın bir parçası olarak da kaleme alınacak, ülkelere sunulacak, bir maddeler manzumesi üzerinde mutabık kalınacak. Şu anda o aşamada değiliz ama prensip olarak, biz Türkiye olarak bu süreçte garantör olmaya olumlu baktığımızı ifade ettik. Bu zaten iki taraftan resmi olarak bir teklifle geldikten sonra biz bunu resmiyete bağlamış ya da bildirmiş olacağız. Ama prensipte biz buna olumlu bakıyoruz tabii ki."

(AA)

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