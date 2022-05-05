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Zelenskiy duyurdu! 'İkinci aşama tamamlandı'

05.05.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol’dan tahliye operasyonunun ikinci aşamasının tamamlandığını ve şehirden 344 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Zelenskiy duyurdu! 'İkinci aşama tamamlandı'

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Zelenski, Mariupol’dan tahliye operasyonunun ikinci aşamasının tamamlandığını ve şehirden ve banliyölerinden 344 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Tahliye edilenlere gerekli yardımın sağlandığını söyleyen Zelenski, “Müzakere sürüyor ve Azovstal’dan, Mariupol’dan insanları kurtarmaya devam etmeyi umuyoruz. Orada hala siviller, kadınlar, çocuklar var” dedi.

Ayrıca Zelenski, 36 yaşındaki gazeteci Oleksandr Makhov’un Harkiv bölgesinde, İzyum yakınlarındaki çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Zelenski, Luhansk bölgesinde doğan Makhov’un 2017 yılında Antarktika'daki Ukrayna istasyonunu ziyaret eden ilk Ukraynalı gazeteci olduğunu, Covid döneminde Çin’den getirilen Ukraynalıların bulunduğu Sanzhary’de 2 hafta yaşadığını ve savaşın ilk gününden itibaren gönüllü olarak cephede yer aldığını belirtti. Zelenski gazeteci hakkında “Vatansever, samimi, daima kibirden uzak” ifadelerini kullanırken, Makhov’un yakınları ve dostlarına taziyelerini sundu.

Öte yandan Zelenski, İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile görüştüğünü, Ukrayna’nın doğusundaki ve özellikle Mariupol’daki durumu konuştuklarını ifade etti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüştüğünü söyleyen Zelenski, “Barış için atılması gereken sonraki diplomatik adımlar üzerinde anlaştık. Tüm savaş suçlularının nasıl adalete teslim edileceğini tartıştık” diye konuştu.

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