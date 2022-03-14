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  4. Zelenskiy'e mi özeniyor? Macron eleştiri yağmuruna tutuldu!

Zelenskiy'e mi özeniyor? Macron eleştiri yağmuruna tutuldu!

14.03.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkesini Rusya işgaline karşı savunurken gösterdiği tutum ve tarzı nedeniyle tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Savaş sırasında sık sık kameralar karşısına geçerek açıklamalarda ve çağrıda bulunan lider takdir topluyor. Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron Zelenskiy'i taklit ettiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Zelenskiy'e mi özeniyor? Macron eleştiri yağmuruna tutuldu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni paylaşılan fotoğrafları nedeniyle topa tutuldu. Macron'un uluslararası görüşmeler sırasında giydiği kıyafetler dikkat çekti. Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafetler giyen Macron, Zelenskiy'e özendiği nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron’un dün yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenskiy etkisi" yorumunda bulundu.

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Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron’un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.

Diğer bir kullanıcı da "Macron’un müstesna bir Fransız Zelenskiy’si imajı vermek istediği" değerlendirmesini yaptı.

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Öte yandan Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart’ın dün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2019’dan bu yana peruk kullandığına dair iddiaların yer aldığı haberi, ülkede gündem olmuştu.

Gazete, haberi bugün sitesinden kaldırdı. (AA)

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